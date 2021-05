Protestas de colectiveros en General Paz.

Un lunes de protestas y complicaciones con el tránsito en la Ciudad de Buenos Aires, protagonizadas íntegramente por choferes de colectivos y diferentes transportes que llevan adelante reclamos desde hace varias semanas.

Choferes de colectivos vuelvan a cortar la circulación en General Paz y avenida Rivadavia, en el barrio de Liniers, para persistir en el reclamo de vacunas contra el coronavirus para trabajadores del sector y de un incremento salarial.

Hace una semana, a pesar de la presencia policial, este grupo disidente a la actual conducción de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), avanzaron por la calzada impidiendo el paso de los vehículos y ocasionaron un caos vehicular.

Más cerca del mediodía, en tanto, está prevista una manifestación y movilización de la UTA, desde el Congreso hasta el Ministerio de Trabajo, pasando por el Obelisco, lo que complicará el desplazamiento por el centro porteño.

La manifestación tiene como objetivo estar presentes durante la discusión de paritarias en la cartera de Trabajo, ubicada en la avenida Alem al 600.