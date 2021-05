Así quedó el patrullero.

Un motociclista que trabajaba realizando delivery falleció en las últimas horas a raíz de las graves heridas sufridas tras ser embestido por un patrullero en la localidad bonaerense de San Martín.

El trágico hecho se registró en la jornada del domingo en el cruce de la Ruta 8 y la calle Pueyrredón de la mencionada localidad donde un móvil policial que se encontraba escoltando a una ambulancia que trasladaba de urgencia a un paciente chocó al motociclista.

Según se informó, el patrullero intentó adelantarse en el semáforo para darle paso a la unidad que trasladaba a un paciente hacia el Hospital Thompson, pero embistió al joven que se desplazaba en su moto, tras lo cual el vehículo menor chocó contra una columna de luz.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

El motociclista fue trasladado de inmediato a un centro de salud donde falleció momentos más tarde mientras que la oficial que manejaba el móvil policial se encontraba demorada debido a que habría cruzado en rojo el semáforo.

En el lugar se hizo presente Gendarmería, quienes realizaron las pericias correspondientes ordenadas por la fiscal Di leo de la UFI °4 Del Departamento Judicial de San Martín.