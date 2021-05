Editorial de Roberto García, Canal 26.

Durante la semana pasada, el presidente argentino Alberto Fernández, llevó a cabo una gira por Europa que tuvo dos principales objetivos, como lo fueron tratar de conseguir apoyo de diferentes gobiernos en la renegociación de la Deuda Externa que mantiene el Gobierno Nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y al mismo tiempo mostrar una supuesta imagen de fortaleza y "voz de mando" en el frente interno.

Con ese marco, visitó Portugal, España, Francia e Italia, en donde justamente se encontró con el Papa Francisco en el Vaticano. Esta reunión no fue menor porque se comentó -o al menos eso es lo que se hizo saber desde ámbitos oficiales- que el Pontífice fue uno de los más entusiastas y uno de los más encendidos impulsores de ese esperado acuerdo entre la Administración de Alberto Fernández y el FMI.

Sin embargo, parace haber una "realidad paralela" y las cosas no habrían sido tan así. Para analizar el estado de situación, Roberto García hizo su tradicional análisis en el Canal 26, en un segmento de su programa "La Mirada de Roberto García".

El periodista hizo primer foco en Fabiola Yáñez, la primera dama, que decidió quedarse unos días más en Europa, y quien fue bastante bien vista por los periodistas que acompañaron la gira, pese a que las actividades de la esposa de Albertro Fernández no fueron de trascendencia. De hecho, tal como refirió García, Fabiola Yañez estuvo haciendo compras en tiendas como "Zara" y algunos otros lugares más.

Pero no fue este el centro de su editorial, sino que su mirada estuvo puesta en el mencionado encuentro entre el Papa Francisco y Alberto Fernández, tan publicitado por el Gobierno como un auténtico logro.

Lo cierto es que -según la información de García en Canal 26- el Sumo Pontífice no estaba tan proclive a esa reunión entre ambos. Y tampoco ayudó la cuestión personal entre el mandatario argentino y su esposa.

"Alberto (Fernández) la pasó tan mal en Roma en la previa a la entrevista con el Papa, que hasta tuvieron que estar (con Fabiola) en cuartos separados. Pero estos son detalles de la vida y de esta política tan compleja que tiene la Argentina", dijo Roberto García.

Roberto García habló sobre Alberto Fernández y el Papa Francisco. Canal 26.

Surge la pregunta inevitable: ¿Qué fue lo que sucedió?

El tema es que "Albertro Fernández estuvo muy poco tiempo reunido con el Papa, porque Francisco no quería recibirlo. De esto se sabe poco, porque el propio Francisco se encargó de cerrar herméticamente la información", agregó García.

"El Papa Francisco no está contento con el Gobierno argentino y no quiere (le transmitió a Alberto) que Cristina (Fernández de Kirchner) lo llame porque no le cumplieron. ¿Habrás sido solo por lo del aborto?", sostuvo como información exclusiva Roberto García en su programa. La verdad no se sabe, dijo García, pero al mismo tiempo aseguró: "El Papa Francisco no quiere hablar con Alberto, y mucho menos con Cristina".