Lucía Miranda: “Antes de morir, Hugo López me dijo que la madre de Luis Miguel está muerta”.

La desaparición de Marcela Basteri, la mamá de Luis Miguel, ha generado un sinfín de especulaciones. Sobre todo, desde que en 2018 salió a la luz la primera temporada de "Luis Miguel, la serie" en Netflix y reavivó la curiosidad de los fanáticos sobre la vida del cantante. Y más allá de lo que plasmó en su biopic, en la que supervisa todo lo que ve el público, el intérprete de "La incondicional" no quiso dar más detalles de la parte más dolorosa de su vida, de la que solo está al tanto su círculo íntimo, entre quienes se destaca Lucía Miranda, modelo, conductora y viuda de Hugo López.

“Antes de morir, Hugo López me dijo que la madre de Luis Miguel está muerta”, contó la actual panelista de "El Run Run del Espectáculo" en diálogo con "Pasa Montagna". Y agregó: "Sé del amor que sentía de su mamá, porque la buscó desesperadamente y sé que Hugo ayudó en esa parte, porque se buscó por todos los medios y fue una cosa muy dolorosa para un chico, fue un adolescente que sufrió muchísimo".

Además, Lucía admitió que se impresionó al ver cómo el "Sol de México" mostró su vida en su serie. "Vi la primera temporada y me sorprendió porque está contando su historia, que es triste y dolorosa a pesar del gran éxito que tiene. Siempre digo que es una catarsis, porque le cuesta mucho hacer una entrevista y hablar de su vida personal", señaló.

Noticias relacionadas

Sobre la forma en la que "Luismi" recordó a su primer marido, Miranda confesó que el quinto episodio de la segunda temporada fue muy conmovedor. "La muerte de Hugo López es una parte de mi vida. Me puso triste, pero a la vez me pone contenta que Luis Miguel le haya hecho un homenaje”, manifestó y destacó la interpretación de César Bordón, que a pesar de no ser parecido físicamente al exmánager, logró captar su esencia y el rol paternal que ejerció en la vida del cantante. También se mostró conforme con el trabajo de Luz Cipriota, a quien calificó como una "excelente actriz".

Y reveló que estuvo en Acapulco entre noviembre de 2020 y abril de 2021, donde "Micky" tiene su casa, pero no se vieron personalmente por la pandemia. "Tiene miedo a contagiarse, se cuida mucho. Hemos hablado, pero no de la serie", relató y aseguró que el artista está en pareja con una joven argentina: "Es una modelo misionera, pero no puedo decir más", concluyó.