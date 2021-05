Alan Díaz en Villa Oculta.

El arquero Alan Díaz tuvo una gran actuación en el superclásico por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional. Pese a la derrota por penales, el joven de 21 años se llevó un gran reconocimiento de sus compañeros, hinchas y hasta del entrenador Marcelo Gallardo.

En las últimas horas salió a la luz un del arquero de River atajando penales en Villa Oculta. El arquero solía participar de campeonatos en el barrio, ahí donde no se juega por los puntos ni hay vestuarios las comodidades que tuvo este domingo en la bombonera.

Alan Díaz no llegó ni a debutar en la reserva (era suplente) y de un día para otro pasó a ser citado por Gallardo porque los cuatro arqueros de la Primera dieron positivo en coronavirus y como si esto fuese poco, podría darse el lujo de jugar la Copa Libertadores.

La dirigencia de River le pidió a Conmebol que haga la excepción - la cual está prevista en el reglamento- de permitir sumar un arquero porque sus cuatro inscriptos están con coronavirus (Franco Armani, Enrique Bologna, Germán Lux y Franco Petroli).

En una semana, el miércoles ante Independiente Santa Fe y el martes próximo frente a Fluminense, River se juega su continuidad en la Copa Libertadores, nadie podrá quitarle a Alan el sueño de debutar en la copa.