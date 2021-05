Historias de San Francisco, serie LGBTIQ+ en Netflix.

La temática LGBTIQ+ ha traído muchos abordajes en el cine y la televisión pero a pesar de instaurar el tema en la cultura audiovisual, aún queda mucho para hacer sobre la lucha contra la homofobia.

La diversidad sexual y la comunidad LGBTIQ+ al fin ha ganado un lugar en la televisión y el cine que durante mucho tiempo les fue negado. Eso importa porque la diversificación del contenido y la normalización del amor diverso permitirá que la sociedad deje de castigarlo. Además permitirá que más personas se sientan representadas en papeles que eran reservados para las personas heterosexuales.

UN AMOR SECRETO

Es un documental que cuenta la historia de dos mujeres que tuvieron que mantener su amor en secreto durante más de 50 años. Revelarlo al mundo hacia el final de sus vidas tendrá retos inesperados.

SI SUPIERAS

Cuando Ellie Chu, una estudiante brillante de un pueblo estadounidense, acepta escribir una carta de amor para una chica a nombre de un chico, no espera que se convertirá en la mejor amiga de él ni que se enamorará de la misma persona.

ELISA Y MARCELA

Es España en 1901, Elisa y Marcela se enamoran, pero la sociedad no lo acepta, así que Marcela adopta una identidad masculina para casarse con la mujer que ama. Está basada en hechos reales.

ALEX STRANGELOVE

Alex Truelove planea perder su virginidad con su novia Claire. Pero todo da un giro inesperado cuando conoce a Elliot.

ALL IN MY FAMILY

Un documentalista gay forma una vida en Estados Unidos con su esposo e hijos y registra en esta película el proceso de aceptación de su familia china, amorosa, sí, pero también tradicional.

CONOCIENDO A RAY

Una película protagonizada por Elle Fanning, en la que interpreta a una adolescente que lidia con el proceso de aceptación de su madre y abuela acerca de su transición de género. Además, su papá debe ser parte de este proceso.

GIRL

Lara es una bailarina de quince años que lucha contra obstáculos físicos y emocionales mientras se prepara para cambiar de sexo. Está basada en un caso real.

DESOBEDIENCIA

Ronit Krushka (Rachel Waisz), hija de un rabino ortodoxo, debe regresar a su comunidad tras la muerte de su padre. Allí se encuentra con Esty (Rachel McAdams), una vieja amiga de la infancia de quien está enamorada. Ambas quedarán atrapadas entre el deber ser que les dicta su comunidad y el deseo de una por la otra. Dirigie Sebastián Lelio.

HISTORIAS DE SAN FRANCISCO

Mary Ann Singleton regresa a San Francisco después de 23 años de ausencia. Se lleva bien a su llegada con Michael Tolliver y Anna, pero las cosas son más complicadas con su exmarido, Brian Hawkins, y Shawna, la hija que dejó atrás para seguir una carrera en la radiodifusión. La relación entre el hombre transgénero Jake Rodríguez y su novia Margot Park enfrenta desafíos mientras Jake explora su nueva atracción por los hombres. Michael lucha con la opción de dejar de usar condones ahora que está en una relación con Ben Marshall, quien se encuentra en rehabilitación. Anna comienza a recibir cartas misteriosas amenazando con revelar un secreto de su pasado.

CUANDO LO SUPE

Desde un punto de vista sincero, gracioso y conmovedor, un par de cineastas entrevistan a hombres y mujeres de diferentes edades, razas y clases sociales para que evoquen el momento en que supieron que eran homosexuales.

UN CORAZÓN NORMAL

Es una película dramática original de HBO que narra el inicio de la crisis del VIH en Nueva York durante los años 80. Está enfocada en el esfuerzo de varios activistas gays y aliados que tratarán de exponer la verdad sobre esta epidemia en un país en negación.

MI NOMBRE ES HARVEY MILK

Es una cinta biográfica sobre Harvey Milk, el primer político que se asumió abiertamente homosexual y peleó por los derechos de su comunidad.

MOONLIGHT

Cinta ganadora de un premio Oscar que cuenta la historia de Chiron, un joven negro homosexual que busca su lugar en el mundo desde su infancia hasta la vida adulta.