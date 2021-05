Derrumbe en Villa Crespo. Foto: Twitter Gobierno de CABA.

El hecho tuvo lugar en la mañana de este lunes en un edificio del barrio porteño de Villa Crespo ubicado sobre la calle Humboldt, esquina avenida Corrientes. Allí se produjo un violento desmoronamiento de mampostería de un edificio que se encontraba en proceso de demolición.

Canal 26 estuvo presente en el lugar del derrumbe.

Dos personas que pasaban por el lugar resultaron heridas de consideración y fueron parcialmente aplastadas. Por esto mismo, uno de los transeúntes debió ser internada de urgencia en el Hospital Durand, cercano al lugar del derrumbe.

Alberto Crescenti, titular del SAME, lo confirmó personalmente: "Es una obra en demolición, estaban trabajando en un primer piso y se vino abajo un bloque importante de mampostería sobre la vereda y golpea a dos personas que iban caminando".

Así mismo, dijo Crescenti: "Una de las personas tiene una herida cortante en el cuero cabelludo, y un traumatismo de tórax y un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento que recuperó en la ambulancia".

Tras ser consultadosostuvo que recién había salido de un taller mecánico ubicado junto al edificio, advirtió que "hay que valuar el traumatismo de tórax porque es un bloque importante" el que lo golpeó.

Canal 26 en el lugar del derrumbe.