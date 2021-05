Ariana Grande se casó en secreto con Dalton Gómez.

La cantante y actriz Ariana Grande (27) se casó en secreto con Dalton Gómez (25), su novio hace poco más de un año, en una ceremonia íntima que organizaron en su mansión de Montecito, California. La noticia la confirmó el representante de la artista a la revista People y aseguró que asistieron menos de veinte personas al evento. "Las familias de ambos no podrían estar más contentas", señaló.

Si bien fue sorpresivo que hayan decidido sellar su amor lejos de los flashes, se sabía que la joven pareja tenía ganas de casarse. De hecho, en diciembre de 2020 se comprometieron y la artista lo anunció en sus redes con una serie de imágenes en las que se puede apreciar el anillo de diamantes que le regaló el joven agente inmobiliario "Para siempre y más", escribió.

“Tenía sentimientos muy fuertes sobre cómo quería que se viera este anillo, de una forma contemporánea. Fue su idea hacer el diamante en ángulo y me dijo que teníamos que incorporar una perla en la pieza terminada porque guarda un significado sentimental y muy especial para Ariana. Quería incluir eso”, comentó el joyero Jack Solow, el creador de la pieza, en una entrevista con medio estadounidense.

La relación entre Grande y Gómez fue intensa desde sus comienzos. Se conocieron en enero de 2020 y la pandemia del coronavirus los obligó a probar la convivencia apresuradamente. Pero lejos de todo pronóstico, pasar tanto tiempo juntos los fortaleció, motivo por el cual no dudaron en pasar por el altar. A diferencia de otros noviazgos que fueron muy mediáticos, Ariana decidió encarar su romance con bajo perfil. “Ariana no quiere tener otra relación pública, por lo que está tratando de mantener esta en silencio, pero parece muy feliz con Dalton”, comentó uno de sus allegados.

Cabe recordar que la intérprete de "Thank You, Next" ya se había comprometido en 2018, cuando estaba en pareja con el humorista Pete Davidson, de "Saturday Night Live!", pero a cuatro meses del gran anuncio decidieron separarse. Ese mismo año, Ariana sufrió un gran golpe anímico tras la muerte del rapero Mac Miller, su exnovio, por sobredosis. Y luego de varios meses sola, encontró la paz que necesitaba en los brazos de Dalton, quien es ajeno al mundo del espectáculo, pero entiende su carrera y la acompaña.