Vecinos del barrio Padre Mugica de Villa Lugano cortan la avenida General Paz a la altura de Castañares en reclamo de más seguridad en la zona de la ciudad de Buenos Aires.

Tras unos minutos de tensión con automovilistas que quedaron atorados con motivo del piquete, los manifestantes liberaron primero la banquina de la avenida y luego un carril para que los vehículos pudieran avanzar, esquivando el corte.

Este lunes por la noche, efectivos de la Prefectura Nacional, con apoyo de la Policía de la Ciudad, habían desalojado una protesta similar sobre la General Paz.

En esa ocasión, agentes de Prefectura utilizaron escopetas cargadas con balas de goma para liberar la avenida que divide a la Ciudad de la provincia de Buenos Aires.

Unos 50 vecinos realizaban en la víspera la protesta en reclamo de mayor seguridad en el Barrio Padre Mugica, esgrimiendo que "dos bandas de delincuentes suelen mantener enfrentamientos entre sí" en esa zona de la Capital Federal y "ponen en peligro la integridad física de los residentes".

En ese términos se expresó una vecina del barrio durante la manifestación, según fuentes policiales.

Momentos de tensión se registraron en el marco del desalojo, después de que vecinos del barrio quemaran neumáticos sobre la calzada de la General Paz e interrumpieran el tránsito este lunes por la noche.

Manifestantes difundieron a la prensa incluso imágenes de video en las que se observa, presuntamente, el accionar de las bandas que se disputan el poder territorial en el Barrio Mugica.