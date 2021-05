Viví la Copa Libertadores por Telecentro.

Racing intentará este martes asegurar su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores, lo que logrará hasta con un empate como visitante del San Pablo, dirigido por el argentino Hernán Crespo, por la quinta fecha del Grupo E.

El encuentro se disputará a partir de las 21.30 en el estadio Morumbí, contará con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela, quien estará asistido por su compatriotas, los jueces de línea Tulio Moreno y Lubin Torrealba, y será televisado en directo por la señal deportiva de cable ESPN, canal 1011 de Telecentro.

Ambos equipos tienen 8 unidades y un empate los clasificaría a los dos a los octavos de final debido a que Rentistas tiene 3 puntos y ya no podría alcanzarlos ya que luego quedará solo una jornada.

En la última fecha, Racing se enfrentará al Rentistas en Avellaneda el próximo martes 25 de mayo a las 21.30 y el mismo día a la misma hora, San Pablo recibirá al Sporting Cristal.

El conjunto dirigido por Crespo avanzó a la semifinal del certamen Paulista de fútbol al vencer como local a Ferroviario por 4 a 2.

El técnico aún no dio a conocer el equipo que recibirá a Racing en el cual podría continuar Bruno Alves o bien ingresar Leo mientras que deberá decidir si mantiene a Luciano o si coloca a Gabriel.

Racing viene de eliminar a Vélez de la Copa de la Liga Profesional tras imponerse 4 a 2 en la tanda de penales luego de empatar sin goles como visitante y el próximo domingo se enfrentará a Boca en una de las semifinales del torneo argentino.

Previamente el elenco de Avellaneda derrotó al Sporting Cristal por 2 a 0 en la fecha pasada de la Copa Libertadores y para asegurarse la clasificación el entrenador Juan Antonio Pizzi pondría lo mejor que tiene en cancha.

Si bien aún no dio indicios del conjunto que jugará en Brasil, Pizzi podría poner un once similar al que disputó el encuentro frente al Sporting Cristal, pero no se descarta que puedan ser titulares Tomás Chancalay, Ignacio Piatti o Enzo Copetti.

Las siguientes son las probables formaciones de los equipos y otros detalles del partido:

San Pablo: Tiago Volpi; Robert Arboleda, Miranda, Bruno Alves o Leo; Dani Alves, Luan Santos, Liziero, Reinaldo; Martín Benítez, Luciano o Gabriel y Pablo. DT: Hernán Crespo.

Racing: Gabriel Arias; Iván Pillud, Nery Domínguez, Joaquín Novillo, Ignacio Galván o Eugenio Mena; Julián López, Aníbal Moreno, Ezequiel Schelotto, Maximiliano Lovera o Ignacio Piatti; Nicolás Reniero y Santiago Godoy o Tomás Chancalay. DT: Juan Antonio Pizzi.

Estadio: Morumbí

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)

Hora de inicio: 21.30

TV: ESPN, Canal 1011 de Telecentro.