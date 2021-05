Rodolfo D´onofrio, presidente de River Plate. Foto: NA.

El presidente de River, Rodolfo D´Onofrio, se mostró molesto con la decisión de la Conmebol de no permitirle al club incorporar arqueros para la Copa Libertadores, tras el brote de Covid-19 en el plantel y aseguró: "estamos sorprendidos".

"Sorprendido. Jamás hubiéramos pensado que podían tomar una decisión de este tipo. Hicimos una presentación donde aclaramos perfectamente por qué consideramos que se puede sustituir al arquero en cualquier momento de la competencia", aseguró el titular riverplatense en declaraciones televisivas.

El dirigente explicó que, más allá de estar en desacuerdo con la decisión de la entidad sudamericana, River acatará lo que se dispuso y se presentará a jugar ante Independiente Santa Fe de Colombia mañana en el estadio "Monumental".

El presidente "millonario" indicó: "Hay un artículo que habla de lesión grave. Consideramos que el Covid como lesión grave. Tenemos 18 jugadores de campo y tres arqueros. Pusimos los 32 jugadores con cuatro arqueros profesionales, que se contagiaron. Lo que pedimos es sustituirlos".

"La sustitución es permanente y es lo que estamos planteando. No planteamos una ventaja, que nos dejen poner un arquero de alto nivel. La seriedad de la Copa Libertadores exige que los equipos estén con un arquero. Es otro tipo de entrenamiento", enfatizó.

Antes de conocerse la decisión de Conmebol, ante una nota que River realizó de manera oficial solicitando la incorporación de dos arqueros, el presidente de River aclaró: "Bajo el punto de vista humano, lo lógico sería no jugar, pero hay un reglamento por cumplir y si no lo hacemos nos exponemos a sanciones muy severas, en donde el club entra en una situación complicada ahora y para el futuro".

En ese sentido, el mandatario del conjunto de Núñez insistió: "No llegamos a plantear nunca el no presentarnos porque uno firma un reglamento y el reglamento está vigente. Si hay siete jugadores, hay que jugar. No nos preocupa lo deportivo, nos preocupa la salud de los jugadores, que por suerte por ahora solo están con síntomas leves, y sus familias".

Respecto al brote, el dirigente manifestó: "Hisopamos más de lo que nos pedían que hisopáramos, cuando hacemos PCR, también hacemos el test rápido de antígenos para constatar que todo estuviera igual. Hicimos todo como corresponde y llegamos a esta situación, con lo cual solo puedo decir que exageren las precauciones los equipos que siguen jugando en el torneo local".

"Nos preocupa las secuelas que puedan llegar a tener los jugadores, porque son deportistas de alto rendimiento. Hoy hisopamos a todo el plantel y no sabemos si puede aparecer haber algún positivo más", cerró el presidente de River.