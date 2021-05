Flavio Mendoza pidió que abran los teatros.

Flavio Mendoza se mostró enfurecido en las redes sociales. El coreógrafo expresó su indignación porque los teatros de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires siguen cerrados, debido a las restricciones por la pandemia.

"Me da vergüenza ver gente del medio que, como tiene trabajo, no demuestra un mínimo de solidaridad con los colegas que están sin trabajar. Despertemos de una vez. Es hora de darse cuenta quién sirve y quien no. Ser mejor ser humano hoy vale, no un títere", escribió el creador de "Stravaganza" en su cuenta de Twitter.

Además, el coreógrafo compartió la imagen de un teatro destruido y expresó: "#ElArteEsEsencial Nosotros también necesitamos trabajar". Luego, Flavio Mendoza reposteó un mensaje, en el mismo sentido, de Florencia de la V, su compañera en la obra Tres empanadas. "Claramente no se esta midiendo todo con la misma vara. En Capital, hay cientos de personas sin trabajo porque los teatros están cerrados", dijo la capocómica.

Muchos usuarios pensaron que el productor estaba refiriéndose a Macelo Tinelli, que regresó a la pantalla de eltrece con un gran despliegue, sin distanciamiento social y la presencia de más de 200 personas en el estudio.

Sin embargo, Flavio Mendoza aclaró que no estaba haciendo alusión al conductor. "Mi queja no es por Marcelo Tinelli. No quieran hacer puterío. En esa empresa trabaja mucha gente: bailarines, técnicos, productores, actores. Lo que digo es que todos somos esenciales y necesitamos trabajar. Solo pido que sean parejos para todos", explicó.

El artista recordó que, junto a otros empresarios, impulsó un protocolo para que los teatros estén funcionando y que hoy esas normativas no están vigentes. "¿Qué pasó con los protocolos que armamos para el teatro? ¿Se los pasan por le cu...?", exclamó.

Por último, Flavio Mendoza pidió al poder Ejecutivo nacional y al jefe de Gobierno porteño contemplen la apertura de los teatros en los anuncios de las nuevas medidas frente al aumento de casos de COVID-19. "Si hay nuevas restricciones espero que esta vez nosotros podamos trabajar y pongan el foco en las cosas que realmente se hacen mal. #ElArteEsEsencial", concluyó.