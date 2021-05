Apareció una especie que se creía estar extinta en Chaco.

La fundación Rewilding Argentina compartió el hallazgo de una nutria gigante nativa en las aguas del río Bermejo, que delimita las fronteras entre las provincias de Chaco y Formosa.

“En un alto de nuestras tareas en la Estación de Campo El Teuco, nuestro Director de Conservación, Sebastián Di Martino, salió a kayakear. Al poco tiempo escuchó un chapoteo en el agua, parecía ser un lobito de río. Se detuvo a observarlo ya que no suele ser una especie muy frecuente, pero un grito que produjo el animal lo alertó”, se lee en un comunicado de la Fundación Rewilding Argentina..

Si bien hay cuatro ejemplares de esta especie en el país, todos fueron reintroducidos de países nórdicos como Dinamarca y Suecia. De hecho, hasta el momento, la especie se consideraba extinta en el territorio argentino.

La organización ambientalista recordó que los últimos registros confirmados de grupos familiares de nutria gigante en el país datan de la década del ‘80. Además, la última vez que se observaron nutrias gigantes en el río Bermejo fue hace unos 100 años atrás.

“La inmensa mayoría de las personas que trabajamos en Rewilding Argentina vivimos en el territorio, donde nos dedicamos a crear parques naturales e intentar revertir la crisis de extinción de especies que asola a nuestro planeta. Y la naturaleza nos regala momentos como este casi todos los días. Siempre comunicamos que el proyecto para devolver la nutria gigante en Iberá es el primero que intenta traer de vuelta a un mamífero extinto a nuestro país. Nos equivocamos, y estamos muy alegres en admitirlo”, señalaron.

Mirá el video.