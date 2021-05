Miguel Ángel Pichetto. Foto: NA

El exsenador y auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, evaluó distintas cuestiones de la actualidad política y criticó tanto al Gobierno nacional, así como también a su propio espacio. "Avalar lo de Pepín Rodríguez Simón es un desatino", sostuvo.

El ex asesor de Mauricio Macri está instalado en Montevideo, Uruguay, en medio de la causa judicial en la que es investigado por integrar una asociación ilícita que perseguía empresarios de los medios de comunicación.

"No comparto lo de 'Pepín'. Si considerás que sos inocente, tenés que presentarte ante la Justicia. Si la causa es infundada, se va a caer", señaló Pichetto.

Y agregó: "No podés convertirte en un preso político cuando no lo sos. Avalar lo de 'Pepín' me parece un desatino. Porque además no es un guerrillero en un movimiento de liberación. Si hay una causa, tenés que venir y presentarte".

Por otro, el ex candidato presidencial criticó al presidente Alberto Fernández por el manejo de la pandemia: "Tuvimos casi siete meses de restricciones, la Argentina perdió empleo, está más pobre y su recuperación va a ser mucho más compleja que la de cualquier país del mundo".

En tanto, sostuvo que Macri habría manejado mejor la pandemia: "Habría tenido una postura más flexible en términos de equilibrio con la economía. Además, no habría desaprovechado como lo hizo Fernández la instancia de ser país de prueba, que no daba un derecho preferencial, pero sí abría un camino para recibir vacunas.