"ShowMatch" ya tiene su primer escándalo: Rocío Marengo amenaza con renunciar.

En la primera gala de "ShowMatch: La academia", Marcelo Tinelli decidió salir en vivo y, como está acostumbrado hace más de treinta años, fue cambiando la rutina sobre la marcha, para hablar con los participantes, el jurado y explicar las nuevas reglas del certamen. Y por este motivo, solo pudieron bailar Agustín "Cachete" Sierra con Fio Giménez, Julieta Nair Calvo con Gonzalo Gerber, Mar Tarrés con Franco Mariotti y Romina Ricci con Juan Manuel Palao. Rocío Marengo, había sido elegida para cerrar la pista pero como no pudo hacerlo desató el primer escándalo del certamen.

"Marengo quedó afuera", comentó Ángel De Brito en sus redes, ya que como tiene que cumplir el aislamiento tras su viaje a los Estados Unidos, no integró el jurado. Y rápidamente, la mediática salió a responderle: "¡Recién renuncié! ¡No merezco quedar afuera! ¡Soy una artista! ¡Hasta un nuevo proyecto!". En las próximas horas habrá que ver si lo dijo convencida o se trató de un arrebato de furia.

La rubia había confirmado su participación a fines de marzo y la producción le armó su equipo con el bailarín Nacho Pérez Cortés, que anteriormente participó del "Bailando" con Barbie Vélez, y Vero Peccola y Magu Delrio como coaches. Además, durante 2020 formó parte de la primera temporada de "MasterChef Celebrity", programa del que no se fue satisfecha.

"Apenas terminó me reproché haberme dejado maltratar o destratar, porque di todo en un lugar donde no me valoraron", disparó en una entrevista con "Intrusos", sobre las devoluciones que recía de parte de Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, y aseguró que las imágenes que salieron al aire la perjudicaron. "Noté que la edición me mataron. Fui porque consideraba que poniendo todo de mí tenía chances, pero ahí por más garra que ponía me pareció que la edición no fue la realidad. Sé cómo es un reality, acá noté que no era un reality. Todo lo que me decían los jurados y que me hacían llorar nunca lo pusieron al aire. Solo me pusieron a mi llorando y no se entendía porque yo reaccionaba así. Lo que salió al aire no tenía nada que ver", concluyó Rocío, quien llegó a la final en la versión chilena del certamen a principios del año pasado.