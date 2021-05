Enzo Pérez en el arco de River. Video: Twitter.

River Plate vive horas de tensión e incertidumbre ante la obligación de utilizar un jugador de campo como arquero en el partido que este miércoles debe enfrentar en el Monumental ante Independiente Santa Fe por la Copa Libertadores. La compleja situación es consecuencia directa del contagio masivo de sus jugadores con coronavirus.

Con este marco, uno de los candidatos más firmes para ir al arco Millonario es Enzo Pérez. Pero claro que mientras la angustia y la ansiedad invade a todos los hinchas de River, lo de Pérez bajo los tres palos no es nuevo para él. Al menos demostró sus "cualidades" en varias oportunidades previas, pese a que no eran compromisos oficiales, sino prácticas de fútbol informales. Como sea, bien vale ver los videos que muestran cómo es Enzo Pérez atajando.

Enzo Pérez es el dueño de la media cancha, pero seguramente este miércoles deba demostrar su gran amor por River actuando en ese puesto tran trascendental. Y para verlo en acción hay que remitirse a noviembre de 2020, en plena escalada de tensión cuando la AFA le negar al club la chance de hacer de local en el River Camp por la Copa Diego Maradona ante las refacciones que le impedían jugar en el Monumental.

Fue ese el momento elegido para que Enzo Pérez fuera al arco Millonario y de ese modo supo lucirse como una de las figuras de un mini torneo.

Aquí, los videos que muestran la actuación del jugador tras ponerse los guantes de arquero y defender el arco de River:

Enzo Pérez al arco de River. Videos: Twitter.

Enzo Pérez, emulando al gran Amadeo Carrizo.