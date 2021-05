Guillermo "El Pelado" López dio positivo en coronavirus.

En medio de la segunda ola de la pandemia y luego de que se reportaran más de 35 mil contagios, Guillermo "El Pelado" López dio positivo en coronavirus. El conductor presentó síntomas leves compatibles con el virus y decidió someterse a un hisopado, que confirmó que está enfermo. Por lo pronto, permanecerá en su casa, mientras que sus compañeros de "Santo Sábado", Nicole Neumann, Gabriel Oliveri y Malena Guinzburg deberán aislarse por ser considerados contactos estrechos.

"Me toca guardarme, todavía no tengo ningún síntoma y espero que esto siga así. Me tengo que hisopar viernes o sábado", contó Guinzburg en sus redes sociales cuando trascendió la noticia. Mientras que sus compañeros todavía no hablaron al respecto. En estas horas, América TV tendrá que definir cómo saldrá al aire el programa del sábado 22 y buscar un conductor de reemplazo, ya que nadie del equipo podrá estar en el piso por protocolo, pero pueden llegar a aparecer por videollamada.

Este no es el primer caso que surge en el programa de archivo, que empezó en septiembre de 2020. A principios de febrero, Soledad Fandiño, quien ese entonces era la conductora contrajo Covid-19. “Hola a todos. Quiero contarles que en el día de ayer me levanté sin olfato, por lo que me fui a hisopar y recién me dan el resultado, que fue positivo. Por supuesto que no estaré en el programa hasta que la carga viral haya desaparecido. Sigamos cuidándonos entre todos”, comunicó la actriz en sus redes sociales. Y luego de dos semanas, regresó al ciclo para despedirse, y poder estar al frente de "Es por ahí" junto a Guillermo Andino, de lunes a viernes al mediodía en la misma señal.

Meses atrás, López había hablado sobre lo cuidados que tomó ante la pandemia en su regreso a la televisión. “Es raro porque entrás al camarín y, aunque obviamente está limpio, pensás en todo lo que tocás, dónde apoyás las cosas, el barbijo lo usamos hasta antes de empezar. Es extraño, pero me parece que es lo que tenemos que hacer: tomar todos los recaudos, mantener la distancia, evitar tocarse la cara y la nariz”, manifestó. Y cerró: “También pienso que es una lotería porque hay gente que se cuida un montón y se contagia y otra que no toma ninguna precaución y no le pasa nada”.