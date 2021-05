Vecina de Villa Lugano con Canal 26.

El barrio Padre Mugica, en la zona de Villa Lugano, vive horas de tensión en aumento como consecuencia de la guerra entre bandas narco que pretenden copar el lugar con sus negocios turbios e ilícitos. El martes todo se desmadró cuando se desató una violenta balacera entre los delincuentes, cosa que derivó en un claro reclamo de los muchos vecinos que se sienten en peligro.

La gente habla de “zona liberada”, y aseguran que los narcotraficantes les tirotean sus viviendas si se resisten a cumplir sus órdenes. La Policía de la Ciudad se desplegó anoche para recorrer el área y hacer controles, con el objetivo de evitar nuevos disturbios.

La Ciudad de Buenos Aires ha reforzado la seguridad con un amplio despliegue de efectivos y de divisiones tácticas en el interior del barrio y en su área perimetral, y se identificaron a las personas que estaban en la calle.

Con este marco, este miércoles CANAL 26 estuvo en EXCLUSIVA en el lugar que es escenario de una auténtica guerra narco, donde habló con los vecinos. Los testimonios son reiterados y en el mismo sentido. Saben en donde viven los narcotraficantes, cuáles son sus casas y sus identidades, pero la Justicia sigue sin lanzar órdenes de allanamiento que permitan detenerlos y desarticular sus actividades.

Uno de los vecinos contó a CANAL 26 que en el preciso instante del comienzo del tiroteo "estaba justo parado en la misma esquina y fue terrible, fueron como 40 tiros", comentó.

Uno de los narcotraficantes del barrio es identificado por los vecinos como "Dumbo", de 28 años de edad, uno de los responsables de las reiteradas amenazas.

Grecia, una vecina de Villa Lugano fue víctima de las amenazas de los narcos y habló con CANAL 26: "Nosotros sabíamos lo que iba a pasar acá. Cuando ellos amenazan, siempre cumplen. Yo les dije a mis hijos que cuando yo me vaya a trabajar, si escuchan tiros que se tiren en un rinconcito que hasta allí no van a llegar las balas".

La mujer, cuyos hijos tienen 12 y 14 años, es solo un ejemplo del terror que viven a diario los vecinos del barrio.

Consultada por CANAL 26, sobre cómo sigue la vida para las víctimas de los narcos y la ayuda recibida de parte de las autoridades, dijo Grecia: "Hasta ahora no se acercó nadie, popr más que salimos a las calles a pedir seguridad para que nos manden a Gendarmería o Prefectura a cuidarnos a todos, porque todos estamos amenazados".

Aquí, los testimonios de los vecinos ante las cámaras de CANAL 26:

