Nuevo amanecer en París: Francia recupera la normalidad en pandemia.

Con más de 108.000 muertos, Francia es uno de los países europeos más enlutados por el coronavirus, pero la situación sanitaria ha mejorado tras meses de restricciones y la aceleración de la campaña de vacunación.

El portavoz del gobierno, Gabriel Attal, se mostró optimista frente a un regreso a una "vida cada vez más normal" con la reactivación "progresiva" y "prudente" de la actividad económica.

Pero a la vez, pidió a los franceses mantenerse "atentos" frente a las "variantes" del coronavirus.

Para los latinoamericanos y argentinos en particular, es importante conocer que Francia aplica una cuarentena para quienes viajan desde estas tierras muy castigadas por la pandemia estos días.

Pese a chubascos intermitentes y temperaturas inusualmente bajas para un mes de mayo, los cafés, bares y restaurantes volvieron a abrir sus terrazas, con limitación de seis comensales por mesa y aforos reducidos al 50%.

Uno de los primeros en reinaugurar las terrazas fue el jefe de Estado, Emmanuel Macron, quien tomó un café con el primer ministro, Jean Castex, en una terraza cerca del Palacio del Elíseo, sede de la presidencia.

Este café es "un pequeño momento de libertad recuperada, fruto de nuestros esfuerzos colectivos", dijo el mandatario.

La página informativa del canal francés apunta también las sensaciones en el testimonio del jubilado Jean: "¡Esperaba con ansia este día! Antes del cierre venía todas las mañanas, me tomaba uno o dos cafés y leía el periódico, era mi ritual antes de arrancar el día". Se trata de un hombre de pueblo, habitante del histórico barrio de Saint-Germain, quien conversó con un periodista de la agence France Presse y contó que ya recibió las dos dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech.

No obstante, no todos los establecimientos abrieron sus puertas este miércoles. Algunos esperarán hasta la tercera fase de la desescalada, prevista el 9 de junio, para volver a la actividad, ya que consideran que "no es rentable" abrir antes.

El toque de queda nocturno, aunque a partir de este miércoles comienza dos hora más tarde, a las 21 horas en vez de las 19 hs, también podría frenar el jolgorio.

"El modelo económico no funciona con un 50% de aforo y un cierre a las 21:00, mi estructura no lo permite, no funciona", lamentó el célebre chef francés Philippe Etchebest, que dirige las cocinas del restaurante le Quatrième Mur, en la ciudad de Burdeos.

La crónica continúa su recorrida por museos y otros sitios públicos, cada uno con su problemática, en especial dada por la ausencia de las legiones turísticas procedentes de Brasil, China y los Estados Unidos.