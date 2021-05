La diversidad en las empresas.

"Nunca es demasiado tarde para abandonar tus prejuicios" decía Henry Thoreau cuando resignificaba el valor de la palabra "pre-juicios" pero ha pasado mucho debajo del puente y tanto sociedades como empresas han volcado sus acciones a contemplar a todos los actores que intervengan con ellas.

Las empresas y organizaciones son un factor clave en la inclusión social. Y es por esta razón que aprender a gestionar la diversidad es una técnica que se hace imprescindible en el nuevo contexto social. Ya no es suficiente con que las personas salgan del clóset, es hora de que las empresas también lo hagan.

En Diario26.com entrevistamos a Diego Tomasino coach ejecutivo especializado en diversidad empresarial, fundador de CoachMap y director regional de Casin & Asociados y en estos momentos radicado en la ciudad estadounidense de Miami, Florida.

Diego Tomasino, coach en diversidad, creador de Coachmap.com

Diego habla que lo importante es perder el miedo a lo “diferente” como primer paso para seguir fortaleciendo los talentos humanos que conforman a las empresas, diversificar la estrategia y, de esta forma, consolidar el mercado en el que se manejan para hacerlas más competitivas.

¿Cómo lograr una empresa inclusiva? ¿Cuál es la diferencia con un ambiente diverso? ¿Cómo implementar un Grupo de Recursos de Empleados (ERG)? ¿A quién asignar como Diversity Manager y cuál es su rol? ¿Cómo medir los avances en nuestra organización?. Para responder a estos interrogantes, Tomasino aplica novedosas técnicas de coaching ejecutivo con preguntas poderosas y herramientas que miden la diversidad para llegar a ser una empresa inclusiva sin tener que disculparse ante la sociedad.

ARGENTINA Y LA DIVERSIDAD

Argentina es uno de los países más respetuosos con la diversidad.

En los últimos 15 años Argentina ha tomado una postura clara en relación a la protección y certificación de derechos de personas de la comunidad LGBTIQ+ (Lesbianas, Gay, Bisexuales, Transgénero, Intersexual, Queer y más). Cada día la sociedad comprende que para crecer como humanos debemos respetar los derechos que disponemos como ciudadanos pero no es así el panorama en el resto de Latinoamérica donde los crímenes de odio y la discriminación siguen en boca de estados que no la condenan.

"En Latinoamérica se vive una realidad completamente distinta a la de Argentina en temas de diversidad...Hay países que te pueden dejar excluido por como expresás tu identidad. Argentina es un oasis en medio de ellos", expresa Tomasino.

Si bien en Argentina hay un gran avance en materia de derechos LGBTIQ+ aunque al año 2021, no existe una ley contra la discriminación a nivel nacional que incluya categorías específicas como la orientación sexual y la identidad de género; la Ley Antidiscriminatoria de 1988 no incluye dichas protecciones. En el ámbito laboral, sólo en el sector público, desde 2006 se prohíbe la discriminación por motivos de orientación sexual (Decreto 214)​ y desde 2020 por identidad de género y su expresión (Decreto 721).

¿LAS EMPRESAS QUE ACEPTAN LA DIVERSIDAD SE VUELVEN MÁS COMPETITIVAS?

"Las empresas pierden mucho talento cuando el mismo no se sienten a gusto o tratados respetuosamente... El poder de las empresas en relación a la diversidad en fases de reclutamiento, retención de talentos y búsqueda de nuevas personas es clave para que en un futuro puedan ganar mucho más dinero", explica el Coach Diego Tomasino.

Tras el relevo de este año, Refinitiv anunció a las 100 organizaciones más diversas e inclusivas de 2020 a nivel mundial según la clasificación de su Índice de Diversidad e Inclusión (D&I). Las calificaciones del prestigioso ranking se basan en más de 450 datos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) de Refinitiv, diseñados para medir el desempeño de cerca de 10.000 empresas que representan más del 80% de la capitalización del mercado global. Este análisis clasifica a las compañías en torno a cuatro pilares principales: diversidad, inclusión, desarrollo de personas y controversias.

Top de empresas que trabajan en políticas de diversidad, Ranking Refinitiv 2020.

De este grupo elite, BlackRock se coronó primera, seguida por Natura en segundo lugar y Accenture en la tercera posición. Por su parte, Royal Bank of Canada, Industria de Diseño Textil, L’Óreal, Allianz, Telecom Italia, Novartis y Bank of Nova Scotia cerraron el Top 10. Sony (13), HP (16), Estee Lauder (18), Pepsico (63), Unilever (64) y Nestle (88) fueron algunos de los nombres más conocidos por nuestras latitudes que lograron hacerse de un lugar.

Tomasino explica que "las empresas que aceptan y gestionan la diversidad las colocan en los primeros puestos, para ellas es más fácil innovar, adaptarse al cambio, competir en el mercado con nuevas ideas".

"Los departamentos de RR.HH. de las empresas deben chequear a diario si las políticas implementadas son iguales para todos tus talentos y no dejan a alguien fuera de ello... Las compañías que no implementan políticas de diversidad e inclusión en sus agendas se quedan atrás porque son temas que están en la agenda del día a nivel mundial. Todos tus productos o servicios quedan fuera porque la misma comunidad te va a sacar del mercado por no respetar los valores básicos", explica el Coach en diversidad Diego Tomasino.

PINK WASHING Y CULTURA DE CANCELACIÓN

Las marcas transforman sus logos en los meses del Orgullo LGBTIQ+

"Algunas empresas hacen el Pink Washing (lavado rosa) de sus marcas para fechas especiales pero puertas adentro no lo son y se aprovechan de ello. Esto es repudiando por la comunidad LGBT", declara el coach en diersidad.

Pinkwashing (del inglés pink, rosa, y whitewash, blanquear o encubrir), lavado rosa o lavado de imagen rosa, es un término que en el contexto de los derechos LGBT se refiere a la variedad de estrategias políticas y de marketing dirigidas a la promoción de instituciones, países, personas, productos o empresas apelando a su condición de simpatizante LGBT con el objetivo de ser percibidos como progresistas, modernos y tolerantes. "Existen muchas multinacionales que en sus páginas hablan de diversidad muy bien, pero cuando vas a la filial de la misma en algún país de latinoamérica, es como si esas políticas internacionales no existieran", explica Tomasino.

Marcha del orgullo LGBT más apoyo de Black Lives Matter

"En Estados Unidos sucedió que una empresa se opuso al Black Lives Matter y fue inmediatamente cancelada por la sociedad por ir en contra de los derechos humanos y la igualdad", detalla el coach. Se entiende por cultura de la cancelación a una práctica popular que consiste en “quitarle apoyo” especialmente a figuras públicas y compañías multinacionales después de que hayan hecho o dicho algo considerado objetable u ofensivo.

SER MÁS DIVERSOS NOS GENERARÁ MÁS EMPATÍA CON NUESTROS TALENTOS

Diego Tomasino quien trabaja hace años en compañías que desean ser más amigables y diversas revela que "el coaching de diversidad es una de las grandes herramientas que pueden tener los gerentes para lograr cumplir los objetivos de un mejor lugar para trabajar...Los empresas más atractivas para trabajar y las que ganan más dinero son aquellas que tienen un pool de talentos diversos".

"No hay que invertir tanto dinero para convertir a una empresa en inclusiva. Quizá con buenas políticas implementadas y con carteles que muestren nuestra manera de incluir nos hará que nos puedan ver de esa manera", expresa Tomasino.

Muchos talentos se sienten más potenciados y fortalecidos cuando ven que desde la compañía que forman parte, les ofrecen un ambiente de respeto, inclusión y un grado de escucha, ya que esto les permite el desarrollo de sus capacidades y la fidelidad a una empresa que busca cada día ser el mejor lugar para trabajar.

Mirá la entrevista completa acá.