Ramón Quiroga - Boxeo - Juegos Olimpicos Tokio 2020

El boxeo es el deporte que más medallas entregó al deporte argentino pero acumula una sequía desde los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, cuando Pablo Chacón logró una presea de bronce compartida con un tal Floyd Mayweather.

Para romper esa racha irá a la capital de Japón Ramón Quiroga, quien habló con Diario 26 en medio de su preparación con la mira puesta en la gran cita del deporte.

En busca de sumar herramientas a su boxeo, el “Hormiga” entrenó en el gimnasio del mendocino que supo colgarse la medalla en los Juegos de Estados Unidos. “En la parte técnica, Pablo Chacón me ayudó mucho. Su escuela es muy reconocida a nivel mundial y me permitió desarrollarme como boxeador. Además, con los profesores de la Selección crecí mucho y creo llegar bien preparado”, explicó.

El oriundo de Orán consiguió su boleto a Tokio luego de que se cancelara el Preolímpico y los elegidos fueran mediante el ranking mundial. “Cuando me enteré que se iba a cancelar el torneo y los clasificados iban a ser los mejores boxeadores del ranking fue una mezcla de sensaciones. Por un lado, clasificar a los Juegos fue hermoso y, por otro lado, la tristeza de que mis compañeros no tengan la posibilidad de estar. Veníamos de una preparación muy buena y sabía que íbamos a clasificar casi todos”, aseguró.

En un año muy complicado por la pandemia, Quiroga viajó a Estambul para competir y se quedó con una medalla de bronce que lo ilusiona de cara a lo que viene: “La experiencia fue muy positiva porque me medí con grandes potencias. Después de mucho tiempo sin competir, estar al nivel de los mejores países fue un logro muy grande y demostramos que estamos para ganarle a cualquiera”.

En relación a sus objetivos en Tokio, el ganador de la medalla de bronce en los Panamericanos de Lima 2019 le comenta a Diario 26 en medio de su intenso entrenamiento: “Siempre lo soñé y ahora me estoy enfocando en la preparación para poder ir en busca de la dorada, algo que todos deseamos. No va a ser fácil pero voy a hacer todo lo posible y para eso trabajo día a día”.

Para cerrar, el salteño comenta lo que significa representar el país en un evento internacional: “Es un honor y una responsabilidad grande. Estamos lejos de la familia, dejando todo por un sueño, con el objetivo de ser el mejor de mi categoría. Hacemos todo para dejar al país de la mejor manera”.

