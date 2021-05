Controles en la Ciudad, NA

En medio de la segunda ola de coronavirus en el país y con la cifra más alta de contagios registradas hasta el momento, el presidente Alberto Fernández dispondrá del cierre total durante los fines de semana en el AMBA. La medida sería anunciada este jueves, luego de completar las reuniones con mandatarios provinciales y especialistas.

La implementación de las nuevas medidas, sólo permitirían la movilidad de cercanía asi como también la compra de productos para abastecimiento.

La nueva restricción entraría en vigencia desde el viernes 21 de mayo a las 20 hasta el lunes 24 de mayo a las 6. Asimismo, no se descarta que estas medidas se implementen durante tres fines de semana, según anticipó el periodista Marcelo Bonelli.

Noticias relacionadas

En tanto, habrán fuertes controles en la circulación que solo estará permitida para esenciales y aún no se definió como será el cruce entre Provincia y Ciudad.

En ese marco, se baraja la posibilidad de realizar un reempadronamiento de actividades consideradas esenciales y se permitirá el paseo de niños y mascotas en un radio de cercanía a los hogares.

En materia gastronómica, no se podrá consumir productos o alimentos ni dentro ni fuera de los locales, dejando activa únicamente la posibilidad del take away (retiro por el local) o delivery.

Se prevé que estén abiertos locales de actividades esenciales como los supermercados, verdulerías, farmacias y ferreterías.