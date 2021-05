Coronavirus, NA

En un estudio llevado a cabo por la University of Southern California, investigadores analizaron cómo se presentaban los síntomas del coronavirus en cada una de las personas estudiadas para saber si existía algún orden que siguiera una línea directa.

Según los resultados de la investigación, el orden de los síntomas es fiebre, tos y dolor muscular, náuseas o vómitos y diarrea.

Los especialistas afirman que en caso de notar que la fiebre es superior a los 37,5 y ante la aparición de un segundo síntoma, es necesario realizarse un testeo inmediato e informar a contactos estrechos sobre la situación.

Noticias relacionadas

Si bien puede darse el primero de ellos de modo diferente, el estudio considera que los tres restantes siguen siempre el mismo orden.

El conjunto de datos dividió a los pacientes graves y no graves según el momento en el cual ingresaron al estudio: “para investigar los efectos de la gravedad en el orden de los síntomas discernibles, implementamos cada conjunto de casos por separado utilizando el Modelo de progresión estocástico. Descubrimos que los caminos más y menos probables son idénticos en los casos graves y no graves y a nuestros hallazgos originales anteriores”.

“La mayor diferencia de probabilidad se observa cuando se pasa de la ausencia de síntomas a la fiebre en la ruta más probable. En casos graves y no graves, la probabilidad es de 0,775 y 0,818, respectivamente, lo que indica una diferencia de 0,043. Estos resultados sugieren que la gravedad no afecta el orden de los síntomas discernibles y son consistentes con la hipótesis de la fiebre como primer síntoma del COVID-19”.

No obstante, cabe aclarar que el estudio no se realizó teniendo en cuenta las nuevas variantes de la enfermedad, por lo que las nuevas cepas de India, Sudáfrica, Gran Bretaña o Brasil podrían no tener el mismo orden de síntomas.