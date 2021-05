El superávit comercial de abril fue de US$ 1.455 millones, el más bajo desde julio del 2020

Las exportaciones alcanzaron los US$ 6.143 millones y las importaciones totalizaron US$ 4.763 millones. En el primer cuatrimestre, el superávit comercial fue de US$ 4.091 millones, lo que representó una caída del 18,5% respecto del mismo período del año anterior.