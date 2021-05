Demi Lovato

Demi Lovato dijo que se identifica de género no binario. Además, la cantante anunció que cambiará sus pronombres.

A través de un video publicado en Twitter este miércoles, la artista le dijo a sus seguidores del "orgullo" que significa hacer el cambio después de "mucho trabajo de autorreflexión".

“Tuve la revelación de que me identifico como no binaria”, expresó y sostuvo que "representa mejor la fluidez que siento en mi expresión de género y me permite sentirme una persona más auténtica y fiel como sé que soy y que todavía estoy descubriendo".

También, expresó que todavía está "aprendiendo y conociéndose" y que no pretende "ser una persona experta o portavoz. Compartir esto con ustedes ahora abre otro nivel de vulnerabilidad para mí".

"Estoy haciendo esto por aquellos que no han podido compartir quiénes son realmente con sus seres queridos. Por favor, sigan viviendo en su verdad y sepan que les estoy enviando mucho amor", añadió.