La comediante Mar Tarrés, participante de "La Academia" de "ShowMatch", declaró que le gustaría tener de pareja a "un judío con plata", tras lo cual la directora del Centro de Estudios Sociales de la DAIA, Marisa Braylan, salió a repudiar los dichos de la humorista y la actitud del programa.





“Yo quiero un judío con plata. Porque los judíos ahorran, tienen plata ahora, ¿entendés?”, dijo Tarrés en plena transmisión a Marcelo Tinelli y sin que nadie dijera nada al respecto.





“Detrás de esto -sostuvo Braylan- no hay ignorancia, los nazis desataron el mayor genocidio de la historia y eran gente culta”, aseguró Braylan.

Así, la dirigente de la entidad israelita, se manifestó sobre lo acontecido en la pantalla de eltrece: “Lo peligroso no es solo que haya pasado esto en un programa que lo ve tanta gente, sino que nadie haya frenado la situación al aire”.

Protagonista del stand up "Minas jodidas" y sobrina del chaqueño Palavecino, Tarrés es una humorista nacida en Salta y radicada en Córdoba.