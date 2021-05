Marcelo Tinelli, apertura Showmatch 2021

La multitudinaria vuelta de Marcelo Tinelli a la televisión dejó una conversación abierto sobre los cuidados que piden las autoridades en medio de una segunda ola de coronavirus que va en aumento. Las más de doscientas personas en el estudio y el descuido por los protocolos mínimos, un show de apertura sin mantener la distancia social y tampoco el uso de barbijo, le valieron críticas desde todos los ángulos.

El conductor hizo su descargo en Los ángeles de la mañana: “Se armó revuelo en las redes y desde la propia televisión critican a la propia televisión. Tenemos que cuidarnos y hablar con propiedad. Hay que hacer una defensa de la televisión. Tenemos que interiorizarnos de cómo son las cosas”, dijo Tinelli.

“Nosotros hace un año y medio que no trabajábamos, entonces sorprende que por ahí alguien que no sabe pueda hacer un comentario. Pero cuando alguien sabe lo que es un estudio de televisión y lo que es darle trabajo a 300 personas y cuidarle la salud, fundamentalmente, que es lo que más queremos hacer, sorprenden esos comentarios y muchas veces no se entienden”, señaló el conductor.

Por otro lado, el ministro de Salud bonaerense Daniel Gollán dijo sobre el tema: “Es una imagen absolutamente negativa de cara al esfuerzo que se está haciendo...hubo una condena social grave“.

Tras ello, Tinelli no tardó en aprovechar su espacio y contestarle al funcionario: “El Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires habló de que no era buena imagen la que dio el otro día tanta gente en el estudio. Pero le quiero decir al Ministro que todos los cuadros que hicimos acá fueron grabados, no hubo 200 personas. Que lo diga la gente está todo bien pero ¿Qué lo diga el Ministro de Salud? Raro, raro”, señaló Tinelli, mostrando todo su enojo.

“El Ministro de Salud seguramente se preocupa por esta imagen pero por ahí también te acordás que fue el ministro procesado, que había metido licitaciones que tenían unos kit medio truchos en el 2016. Después voy a hablar de él. ¿Daniel Gollán se llama, no? El ministro de (Axel) Kicillof”, anticipó con destapar causas del ministro por sus declaraciones. “Hay que ver el juicio con Gollán dónde está. Lo deben tener en la Justicia. Pero eso no es mala imagen ministro, por ahí era mala imagen esto de acá”, insistió.