Captura del video que muestra la pelea.

Una pelea protagonizada por un colectivero y un automovilista casi termina en tragedia, luego de que este último cayera de la unidad de transporte y pegara la cabeza contra el asfalto en la localidad bonaerense de Monte Grande.

El hecho se produjo en la parada de la línea 501 en el Barrio Santa Lucía de esa zona del partido de Esteban Echeverría, cuando un hombre se bajó del vehículo con un palo e intentó agredir, primero verbalmente al chofer por una presunta mala maniobra que hizo.

El automovilista insultó al colectivero y en un momento, según el video filmado por transeúntes y subido a las redes sociales, se subió a la unidad para tomarse a golpes de puño con el chofer.

Mientras los pasajeros arriba y varias personas abajo del colectivo pedían a ambos que dejaran de pelear, ninguno de los dos cedió y se tomaron a golpes de puño y empujones arriba del colectivo.

Sin embargo, en un momento determinado el colectivero empujó al automovilista, quien cayó del colectivo y pegó la cabeza contra el asfalto.

El hombre se incorporó lentamente, aturdido por el golpe, pero de milagro no murió, mientras las personas que miraban la pelea pensaron que había ocurrido una tragedia.