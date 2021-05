Matías Martin viajará a Miami para vacunarse contra el Covid-19.

El periodista Matías Martin reveló que el fin de semana viajará a Estados Unidos para vacunarse contra el Covid-19 con la monodosis de Johnson & Johnson. "Voy a viajar en el llamado vacuna tour. El pasaje lo saqué hace un mes y pico. He luchado contra mí mismo. Como toda familia que tiene la posibilidad de hacer el viaje se ha debatido si ir o no. Mi voto era no positivo", empezó el conductor en su programa de radio.

Además, explicó por qué en un principio no quería inocularse en el exterior y cambió de parecer. "Me preguntaron si me quería vacunar y dije no, hasta que surge una posibilidad de ir a ver a Facu Campazzo -en los playoffs de la NBA-. Ahí dije sí, me voy a vacunar. Después salieron las fecha de playoffs y no coinciden con las mías. Viajo este fin de semana", relató y aseguró que decidió hacerlo luego de tener una charla con su mujer, Natalia Graciano, y sus hijos. "Me atormenta el viaje, tener que contarlo... No la juego de víctima, porque encima tengo ese mandato que soy un privilegiado. Estoy atormentado por el viaje que voy a hacer para pegar una vacuna", agregó.

"A mí me daba culpa contarlo y no sabía si hacerlo o no. No entendí porque había una caza de brujas, un escrache o una mirada negativa sobre el que se había vacunado afuera. Vi a algunos periodistas tratando de escrachar. Pero, objetivamente, me pongo una vacuna que acá no se consigue, que no la están dando. Objetivamente no complicaba nada, sino lo contrario. Pero también me hacía algo de ruido. Por algo es. Por eso respondí que no diez veces hasta que tomé la decisión de hacerlo", insistió.

En los últimos días, hubo varios periodistas que hicieron una escapada a Miami para inmunizarse, como Ángel De Brito -quien también contrajo el virus en Estados Unidos y debió quedarse unos días más para cumplir con la cuarentena-, Marcelo Polino y Jorge Rial, quien fue duramente criticado. "Hubo un castigo enorme hacia mí. Yo no me escondí, no puse una excusa para venir a vacunarme. Vine cuando se pudo, cuando lo liberaron y dijeron vamos a vacunar a absolutamente todos", manifestó el conductor de "TV Nostra". Y explicó los motivos de su decisión: "Lo mío fue miedo, me vacuné por miedo. Me cagué en las patas. De verdad, en un momento sentí que si me pegaba me mataba esto. A mi familia la tenía cagada como yo. La puse en peligro, no se lo merece ni mi mujer, ni mis hijas, mi nieto, nadie. No se merecen que yo sea un peligro dando vueltas. Yo me cuidaba, pero llegó un momento que entré en pánico, me paralicé".