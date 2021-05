Hospital del Sur "Suarez Rocha", San Luis.

Un hombre de 43 años y con Covid-19 murió frente a la puerta de un hospital en la provincia de San Luis al intentar llegar caminando para recibir asistencia médica, luego de llamar varias veces a una ambulancia.

Se trata de Ángel Ávila, quien vivía en el Barrio Jardín del Sur, de la localidad puntana de Villa Mercedes, y hacía una semana que se encontraba aislado en su casa porque tenía coronavirus.

La muerte del hombre, que se desempeñaba en la banda de música de la V Brigada Aérea, ocurrió el martes por la noche frente al Hospital del Sur "Suárez Rocha", de esa ciudad.

Los vecinos de Ávila aseguraron a la prensa local que no era la primera vez que la pareja del hombre lo llevaba caminando al hospital para ser asistido, y no entienden cómo es que no estaba internado.

El martes la esposa del hombre había llamado varias veces para pedir una ambulancia, pero como no fueron a asistirlo, salieron caminando hacia el hospital que estaba a dos cuadras de la casa.

Alrededor de las 20:00, cuando Ávila llegó con su esposa al frente del centro de salud se desvaneció, fue atendido por personal médico en la calle y, a pesar de que se le practicaron maniobras de rehabilitación, Ávila falleció.

Según trascendió en la prensa local, Ávila no tenía enfermedades de base y, tras haberse contagiado de Covid-19, su estado se había empezado a complicar con problemas respiratorios.