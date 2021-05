María Eugenia Vidal. Foto: NA.

La ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal se anotó este jueves a la carrera presidencial de 2023, al señalar que le "gustaría" llegar al sillón de Rivadavia por considerar que tiene "experiencia para aportar". Consultada sobre si se vacunaría en el exterior como lo hizo recientemente el ex presidente Mauricio Macri en Miami, aclaró que "es una discusión donde no está mal" vacunarse fuera del país "porque no se la saca a un argentino".

En ese sentido, en declaraciones radiales, Vidal anticipó que en junio viajará por trabajo y no sabe "qué hacer" al respecto. "Ante el descrédito de la política a veces hay que sobreactuar la ejemplaridad para que la gente confíe en nosotros, pero no está mal", indicó al respecto.

"¿Vidal para el 2023? Me gustaría, tengo experiencia para aportar", subrayó la ex gobernadora bonaerense.

En medio de su cuestionamiento al manejo de la pandemia en el momento más crítico de la segunda ola de contagios y muertes en la Argentina, Vidal le pidió al presidente Alberto Fernández "definir un rumbo". Además, al ser consultada sobre qué medidas tomaría en medio de la emergencia sanitaria, aseguró que las "restricciones" las pondría en cuarto lugar, comenzando por "acelerar" la compra de vacunas, ya que con más dosis "hay menos muertes".

También consideró que dispondría "aumentar los testeos" y "eliminaría los privilegios", al sostener que "si hay pocas vacunas las distribuiría con justicia". Vidal aseguró que a lo largo de la crisis sanitaria "hubo excesos", como en la provincia de Formosa, en dejar de dar clases presenciales durante un año en Buenos Aires, y los controles en las salidas de la Ciudad, algo que a su entender "no ayuda al control de la enfermedad".

"El problema es que no se controle", afirmó la ex mandataria provincial, tras sostener que no puede ser que "la restricción y el miedo sean la única herramienta" para combatir el coronavirus.