La presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, volvió a cuestionar a la gestión de Alberto Fernández por la inflación, al afirmar que compró "730 gramos de carne" y le costó "1.000 pesos", mientras que también cuestionó la estrategia sanitaria para contener los casos de coronavirus.

"Ayer compré cuatro churrasquitos más chiquitos que la palma de mi mano. Cuatro, porque yo como poca carne, porque me cae pesada. Y dos rueditas así de caracú con carne. ¡Mil pesos! Y 730 gramos de carne, mil pesos. En una carnicería de barrio que vende barato, que tiene precios económicos", se quejó Bonafini.

Y de inmediato trazó una comparación con el perro del Presidente: "Dylan seguramente que con eso no come ni una vez por día. Nunca me dijo cuánto gasta en darle de comer a Dylan, eh. Porque no le gusta comparar la cuenta, pero a mí me gustaría saber cuánto... Yo quiero que coma Dylan, no le quiero sacar la comida, pero me gustaría saber cuánto gasta", planteó.

Bonafini se pronunció así durante la habitual ronda de los jueves de las Madres de Plaza de Mayo, que desde la pandemia se realiza de forma virtual.

Por otro lado, también cuestionó que el mandatario haya dicho días atrás que el país no volvería a fase 1 de la cuarentena: "No sé por qué dice esas cosas y después consulta a los que saben, señor Presidente: primero consulta a los que saben y después opine", afirmó.

Y agregó: "A mí me parece que eso de andar tanto por los canales de televisión tampoco es bueno. No haga tantas reuniones, se pierde mucho tiempo. Los expertos se lo dijeron desde el primer día que pare. Yo una vez dije pará la mano, Macri y ahora voy a tener que decir pará la mano, Alberto ".

Además le pidió: "Basta de reuniones, basta de preguntar y tome decisiones. Más allá de Larreta, de Macri, de los del campo o de todos los que quieren destruir al Gobierno".

"El pueblo lo va a apoyar. A medida que vaya aflojando con los ricos va a tener menos apoyo del pueblo. Y al pueblo que no recibe no le vaya a pedir los votos. Después vienen todos corriendo. A mí me parece, señor Presidente, que usted está equivocado", continuó.

Y finalizó: "Más de 30 mil personas contagiadas y la cantidad de personas que murieron ayer no es para andar consultando. Me parece absurdo. Solamente las cifras me dicen que hay que cerrar todo si queremos salvar las vidas".