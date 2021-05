Facundo Manes, neurocientífico.

El reconocido neurólogo y neurocientífico Facundo Manes advirtió sobre el impacto que tendrán las medidas restrictivas en la salud mental de las personas, luego de que Alberto Fernández anunciara el nuevo cierre estricto que irá desde este sábado hasta el 30 de mayo, en busca de combatir la segunda ola de coronavirus.

“La salud mental también es esencial. Necesitamos urgente una campaña masiva para mitigar el impacto de estas nuevas restricciones”, escribió el neurólogo en su cuenta oficial de Twitter.

La salud mental también es esencial. Necesitamos URGENTE una campaña masiva para mitigar el impacto de estas nuevas restricciones. — Facundo Manes (@ManesF) May 21, 2021

La publicación se volvió viral, por lo que Manes aprovechó para dar algunas sugerencia de qué hacer en este nuevo confinamiento.

"Para afrontar el aislamiento, preservando lo mejor posible nuestro bienestar mental, lo primero que se recomienda es mantener una rutina diaria, que no sea un agobio. Balancear el entretenimiento, las tareas del hogar y el trabajo", explicó el neurólogo.

Además, destacó que el "ejercicio físico es muy importante para el sistema cardiovascular" y que tiene un "efecto muy positivo en el cerebro", porque "refuerza el pensamiento creativo y es un buen antidepresivo".

Y continuó: "Otra cosa que debemos hacer es aburrirnos. No está mal. Cuando el cerebro no hace nada, trabaja mucho. La red en reposo conecta áreas y pensamientos que no estaban conectados".

"Hay que descansar mucho y dormir siete u ocho horas al menos. Mejora el estado de ánimo, disminuye la irritabilidad y mejora rendimiento cognitivo. No tengan culpa en descansar lo más posible", añadió.

Por último, destacó que hay que "buscar información precisa de fuentes confiables" y "evitar la sobreinformación, que puede aumentar la sensación de riesgo y por ende el miedo y la ansiedad".