El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, remarcó hoy la necesidad de "generar un corte en la transmisión" viral del coronavirus para "contener la contagiosidad", a la vez que respaldó la "estrategia nacional de tener una acción colectiva, coordinada y cooperada entre todas las provincias".

"Volvimos a repuntar. Es evidente que el cambio de esta semana es muy significativo. Eso demuestra el grado de cómo se ha ido desgastando, perdiendo la capacidad de concentrarse en los cuidados. Necesitamos rápidamente contener esa contagiosidad, porque no podemos volver a tener tres semanas de este tipo", sostuvo el funcionario de la Ciudad.

En conferencia de prensa, el titular de la cartera sanitaria local justificó las medidas restrictivas anunciadas por el presidente Alberto Fernández y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y explicó que hubo "una semana de muchísima actividad de contagios en la Ciudad".

"En los últimos 10 días tuvimos un cambio franco y brusco de tendencia y volvimos a ascender", indicó Quirós, al mostrar la curva ascendente de casos positivos de Covid-19.

Al respecto, señaló que "en este momento, el escenario es muy homogéneo e intenso en el país", por lo que las duras restricciones que se extenderán por nueve días son para "generar un corte en la transmisión" viral.

"Toda la Argentina está en una semana epidemiológica muy difícil. La estrategia nacional de tener una acción colectiva, coordinada y cooperada entre todas las provincias es muy importante para este momento porque constituye una refocalización para todos los ciudadanos de que en los próximo diez días nos tenemos que cuidar", manifestó el ministro de Salud porteño.

Al ser consultado sobre las críticas que hizo el Presidente a la Ciudad durante los anuncios, Quirós evitó entrar en un cruce y afirmó: "Acá no hay espacio para que las personas nos pongamos adelante. Hay demasiado dolor, demasiado trauma para poner nuestro ego adelante. No me siento aludido, ni nada. Escucho, trato de aprender de lo que escucho y reflexiono sobre los datos nuestros. En este momento la estrategia de una acción colectiva parece apropiada y en otros momento no lo parecía. Siempre defendimos la territorialidad de las políticas".

Asimismo, remarcó la necesidad de "cuidar el valor de la palabra", ya que expresó que "cuando el ciudadano recibe de un funcionario una palabra que es creíble, la sostiene, la explica, la argumenta, siempre es más fácil que lo acompañe".

Hasta el momento, en la Ciudad se registraron 386.389 contagios de coronavirus y 9.096 muertes: el 40 por ciento de los casos positivos se dieron en personas de entre 20 y 39 años. En lo que respecta a la campaña de vacunación, el distrito recibió 991.462 dosis, de las cuales aplicó 989.446.

Finalmente, Quirós precisó que actualmente hay 404 camas ocupadas de las 550 disponibles en el sector público y 930 de las 1.200 en sanatorios y clínicas privadas.