Miranda! presenta el video clip de "Caía la noche".

A pocos días de estrenar su octavo y mejor álbum, “Souvenir” Miranda! nos presenta el video clip de una de sus canciones: “Caía la noche”. Lúdicos como siempre, Alejandro y Juliana encarnan una pareja en su luna de miel, con los típicos ritos de ese momento. El video dirigido por Alejandro Ros cuenta con una paleta de colores estridentes y llamativos, el acompañamiento perfecto para esta canción con ritmo dancehall de la gran banda pop argentina.

En palabras de Alejandro Ros, el director del video clip:

Una pareja viaja de luna de miel en un crucero por el Caribe. Se sacan fotos, bailan, practican snorkel, beben tragos exóticos. Hasta que una terrible tormenta arruina todo.

“SOUVENIR”, su octavo álbum de estudio, incluye una paleta de ritmos variados que han sido tradición en su repertorio. House (Me gustas tanto, Por amar al amor), disco (Que no pare), electro ochentas (Luna de papel), canción guitarrera (Casi feliz, No es lo que parece) y electrónica climática (Entre las dos, En el bar, Un tiempo).