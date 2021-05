Golpiza de trabajadores de estación de servicio a delincuente

Un delincuente intentó cometer un robo en una estación de servicio de La Plata y fue brutalmente golpeado por los trabajadores, hartos de los hechos de inseguridad.

El episodio ocurrió a plena luz del día: el delincuente intentó robar en la estación ubicada en Plaza Italia y Diagonal 77, para luego ser intercerptado por los trabajadores en la calle 9, entre 40 y 41 de la capital bonaerense.

El grupo de alrededor de siete personal rodeó al sujeto y empezó a golpearlo hasta que lo tiró al piso, donde a pesar de que ya no podía defenderse ni escapar, le siguieron pegando e, incluso, uno de los agresores lo golpeó con el casco de una moto.

Antes de que termine el video que se hizo viral en las redes, se lo puede ver incorporarse con dificultad e irse a pie por sus propios medios.