El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, sostuvo este sábado que el Gobierno "pretende" que el campo "salve las papas" con medidas que afectan al sector y "ponen en riesgo el sostenimiento del sistema productivo".

El jueves comenzó a regir el paro ganadero impulsado por la Comisión de Enlace, que tuvo hasta el momento un alto acatamiento por parte de los productores, que no enviaron hacienda al mercado concentrador de Liniers.

La medida de fuerza se extenderá hasta el 28 de mayo próximo, y arrancó el mismo día en que el Poder Ejecutivo formalizó la suspensión de exportaciones de carne por 30 días.

"Si no se recompone la exportación, el sector productor está decidido a luchar hasta las últimas consecuencias", advirtió el dirigente agropecuario, quien subrayó: "No podemos más, no damos más y no tenemos más herramientas para solucionar los problemas de las malas políticas que existen desde el Gobierno".

En ese sentido, Chemes criticó: "Me da la sensación de que el Gobierno pretende que nosotros salvemos las papas con medidas que nos perjudican y que ponen en riesgo el sostenimiento del sistema productivo".

"El Gobierno lo que ha buscado es bajar la presión de la demanda", analizó y apuntó: "No le importa cómo, pero lo que quiere es bajar la presión para que no se dispare el precio de la carne".

En diálogo con el programa Aire de campo emitido por Radio Rivadavia, afirmó: "Lo que tiene que entender es que la carne no se dispara por la exportación, sino por la inflación galopante y una falta de políticas económicas que generen confianza para que la gente no trate de cubrirse ante esta situación económica".

Chemes argumentó así que "no compite lo que se exporta con lo del mercado interno" e insistió: "No hay más herramientas para enfrentar esto".

"Cualquier medida la termina pagando el bolsillo del productor", fustigó.

En medio del conflicto, este fin de semana se llevarán a cabo reuniones con los frigoríficos para analizar cómo continuarán las negociaciones con el Gobierno tras mantener un encuentro el viernes.

El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), integrado por cámaras y entidades que representan a las economías del agro y sus industrias del país, fue recibido por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y la secretaria de Comercio Interior, Paula Español.

Ante los funcionarios, manifestaron su "preocupación y rechazo a la medida anunciada que implica el cierre de las exportaciones de carne bovina por un plazo de 30 días".

La audiencia se concretó luego del pedido del Consejo, en el cual expresó que la medida en cuestión es "marcadamente contraria a todos los objetivos plasmados en la agenda de trabajo que se ha llevado a cabo con las distintas áreas de Gobierno, en la búsqueda de desarrollar políticas de Estado que potencien la producción".