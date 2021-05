Controles estrictos en CABA. Foto: NA.

Inspectores de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y agentes de prevención del Gobierno de la Ciudadde Buenos Aires recorren desde que arrancó el fin de semana largo los distintos barrios porteños, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las nuevas medidas, que regirán hasta el 30 de mayo inclusive, en distintos comercios, bares y restaurantes.

En ese sentido, diferentes equipos realizan dichas tareas en todos los puntos donde se concentra la mayor cantidad de locales, controlando que los comercios no esenciales trabajen de la puerta hacia afuera con protocolos de cuidado y prevención, que los locales de gastronomía trabajen únicamente en la modalidad delivery o retiro del local (take away) hasta las 23:00 y también de la puerta hacia afuera.

Los comercios esenciales, como las farmacias, supermercados y veterinarias, entre otros, continúan abiertos con los mismos protocolos.

"Hasta el momento, el grado de acatamiento fue muy alto en todas las zonas fiscalizadas", informó el gobierno porteño. Las tareas de control se realizan todos los días, concientizando a toda la actividad comercial en la Ciudad.

En tanto, la circulación solo está permitida en las cercanías del domicilio, entre las 6:00 de la mañana y las 18:00. Asimismo, se puede ir a la farmacia, a comprar algo a un comercio, o a la plaza del barrio a caminar, sin permanencia.