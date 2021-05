Viviana Reina, fallecida tras reinfectarse de coronavirus.

El avance de la segunda ola de coronavirus por la Argentina tiene a la sociedad toda en vilo y se viven horas de angustia, no solo ante el aumento de casos, sino también por los casos que presentan particularidades inquietantes. Tal es el caso de Viviana Reina, una mujer que falleció tras haberse reinfectado con Covid-19 y luego de haber recibido la vacuna.

Tras su fallecimiento, que también activa todas las alarmas, habló su esposo, y lo hizo en exclusiva para Infobae, en un artículo a cargo del periodista Hugo Martín.

“Yo sabía que Vivi era una profesional exitosa y querida. Pero hoy me doy cuenta que sabía apenas el uno por ciento de lo que era. Es abrumador lo que pasó en todo sentido. Fue una onda expansiva de mucho amor lo que despertó su partida. Fue un impacto durísimo para sus colegas y sus clientes. Ella era muy contenedora, sobre todo a la hora de poner a dormir a los animales por un tema de salud. Era fuera de serie”, contó el marido de Viviana, Leandro Martínez.

A fines de 2020, el 29 de diciembre, Viviana y Leandro (que tuvieron tres hijos) se contagiaron de coronavirus y todo parecía estar encaminado en los carriles normales, pero de repente llegó lo inesperado.

“Dicen que se había vuelto a contagiar de COVID y murió por eso después de agonizar, pero no es así. No habría estado con clientes si fuera el caso. Era muy responsable y tenía mucho cuidado. Usaba un barbijo N95 y arriba uno quirúrgico, y anteojos. Era era una paladina a capa y espada contra los que se ponían el barbijo como bufanda. O bajo la nariz. Se enojaba, como cuando vio el velatorio de Diego, por ejemplo... Lo que pasó con Vivi fue como una llave de luz: tac. De golpe”, dijo su esposo.

Luego agregó Leandro para Infobae: “Cuando dimos positivo fue porque se sintió con síntomas, un poco de temperatura… Fuimos juntos a hisoparnos. Nos atendimos los dos en el UPA de Camino Negro, nos contuvieron. Nos hicieron placas, nos dieron antibióticos y paracetamol, nos quedamos aislados con nuestros hijos en casa y a los 10 días tuvimos el alta. Según el médico, la placa decía que habíamos tenido una bronquitis. Le indicaron que hiciera vida normal y que aunque iba a tener altos los anticuerpos usara barbijo y tuviera cuidado. Y así fue”.

En el mismo sentido, continuó el esposo de la mujer fallecida: "Viviana dijo que se sentía “rara”, pero no pudo definir un síntoma preciso. Se hizo tres testeos rápidos en una semana y un PCR que le dio negativo. Y también análisis de sangre, con los que le dijeron que tenía una reinfección. El infectólogo le explicó que según ese análisis estuvo en contacto con el COVID y sus defensas estaban altas porque estaba luchando contra el virus. A las 48 horas se hizo otro análisis y recibió por whatsapp que los valores se habían normalizado”. comentó ante Infobae en la nota.

El 3 de mayo Viviana se vacunó en el hospital Narciso López de Lanús con la primera dosis de Sputnik V, tras lo cual se sintió mal nuevamente. El sábado empezó a experimentar dolor abdominal y diarrea. Estaba hipotensa e hipotérmica. "Justo me llegó el resultado del hisopado: era negativo, así que la pude acompañar hasta la guardia de un sanatorio de Bernal. Por el protocolo me tuve que quedar afuera”, recuerda su marido.

Finalmente, el drama se consumó con la confirmación de una hemorragia intestinal. “Me explicó (el médico) que habían logrado abrir el abdomen, que había hecho otro paro, que encontraron el ‘intestino muerto’, así recuerdo que dijo y que se había producido el deceso. También me preguntó si había tenido COVID, le expliqué que el año pasado y me dijo que tal vez haya sido una secuela… Pero en ese momento en mi todo pasaba por el sentimiento. Lo cierto es que Viviana ya no estaba. Así que haya sido por culpa de este bicho mal nacido, o por su costumbre de tomar ibuprofeno frente al dolor o lo que sea, ella no está mas”, dijo muy dolido el viudo de Viviana Reina.

Su caso, activa todas las alarmas.