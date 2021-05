Detenidos por jugar un partido de fútbol clandestino en Lomas de Zamora.

Una increíble situación se produjo este domingo por la tarde en el partido bonaerense de Lomas de Zamora cuando diez adolescentes y cuatro jóvenes fueron demorados por jugar un partido de fútbol "clandestino" a 150 metros de una garita de la Policía.

El escenario fue el predio deportivo de la Sociedad de Fomento "Villa Rey", ubicado en Frías 2.200, en la localidad de Temperley: en las canchas del lugar 14 personas se juntaron con el objetivo de jugar un partido de fútbol un día después del confinamiento estricto.

El lugar elegido por los jóvenes se encuentra sobre una transitada avenida y a tan sólo 150 metros de una garita de la Policía Bonaerense.

Noticias relacionadas

Por una denuncia de los vecinos, los uniformados intervinieron y trasladaron a los involucrados a la Comisaría de Temperley, donde quedaron demorados por algunas horas tras ser notificados de su imputación por presunta violación del artículo 205 del Código Penal, es decir incumplir medidas de cuidado de la salud pública.

Your browser does not support the video element.

Las canchas en las que los jóvenes pretendían disputar el partido de fútbol ya habían sido escenario de otra violación a las restricciones impuestas ante la pandemia de coronavirus.

A fines de noviembre de 2020 unas 1.200 personas se habían congregado en el lugar para participar del "Summer Circus Festival", una fiesta clandestina que contaba con varias carpas de circo y cuya entrada costaba 700 pesos.

Al momento del operativo policial, había en el lugar unos 200 autos, que habían pagado 200 pesos en concepto de estacionamiento.

Tras identificar a los organizadores de la fiesta, se los notificó por el inicio de una causa por presunta violación del artículo 205 del Código Penal, expediente que recayó en el Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora, a cargo de Maximiliano Calizo.