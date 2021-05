Luis Enrique, entrenador de la selección de España. Foto: Reuters.

Luis Enrique Martínez anunció la convocatoria de los 24 jugadores que representarán a la Selección de España en la Eurocopa de fútbol 2020, donde se destacó la ausencia de Sergio Ramos, que además conlleva que por primera vez no haya citados futbolistas del Real Madrid.

"Decidí que no esté en la lista porque no ha podido competir en las condiciones adecuadas desde enero. No ha sido fácil, ayer por la noche tuve la oportunidad de comunicárselo por teléfono. Es alguien que siempre ha estado al máximo nivel y muy profesional. Es una decisión complicada pero busco siempre el beneficio del equipo", sostuvo Luis Enrique, en conferencia de prensa, sobre el jugador que más veces vistió la camiseta de la "Furia Roja".

Sergio Ramos, el gran ausente en la lista de España para la Eurocopa 2020. Foto: Reuters.

La citación de Luis Enrique para la Eurocopa 2020 pasará a la historia entonces por ser la primera vez en la que no está convocado ningún jugador del Real Madrid, ya que además de Ramos, tampoco fueron citados Dani Carvajal y Marco Asensio.

"Dos de los jugadores que sí hubieran podido participar esta temporada como Carvajal y Ramos estarían en la convocatoria. No hago encaje de bolillos ni para que estén contentos unos clubes u otros. No hago la lista en función de eso, lamento encarecidamente que no estén por lesiones estos dos jugadores del Real Madrid", manifestó el entrenador.

Un rato más tarde, fue el propio Ramos el que se refirió a la situación a través de sus redes sociales, con un posteo en Instagram en el que respetó la decisión del entrenador.

"He luchado y trabajado cada día en cuerpo y alma para poder llegar al 100% con el Real Madrid y la Selección, pero las cosas no siempre salen como uno quiere.

Me duele no haber podido ayudar más a mi equipo y no defender a España pero, en este caso, es mejor descansar, recuperarse bien del todo y, el año que viene, volver como lo hemos hecho siempre. Duele no representar a tu país, pero hay que ser honesto y sincero", explicó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sergio Ramos (@sergioramos)

España se concentrará el 31 de mayo en el predio "Las Rozas", en Madrid, y disputará los partidos de la primera fase en Sevilla: el 14 de junio ante Suecia, el 19 frente a Polonia, y el 23 del mismo mes contra Eslovaquia.

Los dos primeros clasificados de cada grupo pasan a los octavos de final, así como los cuatro mejores terceros. España aspira al primer puesto, que lo proyectaría en la ruta de disputar los octavos en Glasgow, los cuartos en Roma y las semifinales y final serán en Londres.

Esta es la convocatoria completa:

Arqueros: David de Gea (Manchester United), Unai Simón (Athletic) y Róber Sánchez (Brighton).

Defensores: Jordi Alba (Barcelona), José Luis Gayá (Valencia), Eric García (Manchester City), Pau Torres (Villarreal), Aymeric Laporte (Manchester City), Diego Llorente (Leeds United), César Azpilicueta (Chelsea) y Marcos Llorente (Atlético).

Centrocampistas: Sergio Busquets (Barcelona), Rodrigo (Manchester City), Pedri González (Barcelona), Thiago Alcántara (Liverpool), Koke Resurrección (Alético) y Fabián Ruiz (Nápoles).

Delanteros: Dani Olmo (Leipzig), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Álvaro Morata (Juventus), Gerard Moreno (Villarreal), Ferran Torres (Manchester City), Adama Traoré (Wolverhampton) y Pablo Sarabia (Paris Saint-Germain).