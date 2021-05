Maru Botana compartío un video que horrorizó a sus seguidores.

Maru Botana fue tendencia en las redes por unas insólitas imágenes que compartió a través de su cuenta de Instagram, donde se la puede ver chupando un trozo de hielo de la helada que cayó en horas de la madrugada en Uspallata, Mendoza.

La cocinera viajó por motivos laborales, junto a sus hijos, y se grabó mostrando la estancia, y las consecuencias de la temperatura en esa localidad que se ubicó por debajo de los seis grados bajo cero.

"Mmm. mirá que rica la heladita. Mmm, está buenísima. Mmmm", se la escucha decir a la chef mientras lame un pedazo de hielo. Automáticamente, la red estalló con una galería de comentarios y memes.

En medio del revuelo, Maru decidió borrar el posteo, pero los usuarios lo replicaron y lo viralizaron en Twitter. "¡Que rico el heladito! ¡Está buenísimo!", dice en la publicación, que estalló en la red. A muchos usuarios les llamó la atención el tono sensual de la cocinera.