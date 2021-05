Persona indocumentada y sin permiso para circular. Canal 26.

Los controles de tránsito para monitorear el efectivo cumplimiento del confinamiento estricto siguen llevándose a cabo en los diferentes accesos y rutas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El objetivo de los mismos es el de parar el pico de contagio de coronavirus mediante la limitación de la circulación de personas que no cumplan con tareas esenciales en el marco de la pandemia.

CANAL 26 estuvo como único medio, en exclusiva, en el retén vehicular desplegado en la avenida San Martín en su intersección con la avenida General Paz, del lado de la Ciudad de Buenos Aires, donde agentes de prevención del Gobierno porteño controlan que quienes por allí transitan tengan toda la documentación y los permisos en regla.

Así, realizando un control en un colectivo, advirtieron que viajaba una persona extranjera que no tenía documento argentino (ni otro de ningún tipo), mientras que tampoco contaba con la aplicación Cuidar y -por consiguiente- no podía estar circulando para trabajar, tal como trató de explicarle a los efectivos apostados en el puesto de control.

CANAL 26 fue testigo directo del momento en que el hombre era demorado y cuando se le explicó que debía regresar al lugar de donde había salido, aparentemente una localidad de la Provincia de Buenos Aires.