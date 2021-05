Alberto Fernández, presidente de Argentina. Foto: NA.

La Argentina cayó seis posiciones durante el primer año de Gobierno de Alberto Fernández y se ubica en la posición 112 entre 189, según los datos recabados hasta 2020 y que se dieron a conocer en un informe del Índice de Calidad Institucional (ICI) que coteja instituciones Políticas y de Mercado.

Las claves del mencionado descenso responden a las medidas de confinamiento y caída de la actividad económica por la pandemia de coronavirus, según señaló la Fundación Libertad y Progreso que difundió los resultados. A nivel mundial, la Argentina se encuentra en el puesto 112 entre 189 países -75° en instituciones políticas y 137° en instituciones de mercado- arrojando así un descenso de seis puestos con respecto al año anterior. La caída es más significativa teniendo en cuenta que desde 1996 a la fecha, el país retrocedió 68 posiciones y 19 desde 2007.

En Latinoamérica la situación no deja de preocupar porque ka Argentina se encuentra en el puesto 26 de 35 países que conforman el continente, integrando "el final de la tabla". Martín Krause, quien es profesor en la Universidad de Buenos Aires y Consejero Académico en la Fundación Libertad y Progreso y es el autor del índice, reflexionó sobre las caídas económicas en la pandemia. "Precisamente, los cuatro países con medidas más estrictas en América Latina han sufrido drásticas caídas de su actividad económica durante 2020 según las estimaciones del FMI", afirmó el académico.

Noticias relacionadas

Además dijo que el resultado de las caídas son "Honduras -8%, Argentina -11,8% , Bolivia -7,7% y Venezuela -30% (no hay datos del organismo oficial)". Krause manifestó además acerca de los descensos: "En buena medida se explican no solamente por las medidas tomadas en la pandemia sino por la frágil situación de sus economías antes de que ésta llegara". Finalmente consideró: "Si observamos todos los países que tuvieron fuertes caídas en la economía, no solamente los de América Latina, veremos que son, en general, países de baja calidad institucional".

Metodológicamente el Índice de Calidad Institucional que elabora la Red Liberal de América Latina (RELIAL) es una herramienta que coteja ocho indicadores de organismos internacionales y le otorga un puntaje a 189 países. A mayor puntaje mayor es la calidad institucional lo que redunda en mayor seguridad para el resguardo de los derechos de sus habitantes.

Esta edición del reporte hizo especial consideración en la Pandemia y de qué manera afectó las instituciones en América Latina.

Entre las consideraciones finales, el informe distingue seis categorías:



1. Países de buena calidad institucional que deberían protegerla y pueden mejorarla: Chile, Uruguay, Costa Rica e islas caribeñas.

2. Países de buena o media calidad institucional que deberían mejorar la calidad de sus instituciones políticas: Panamá, Perú, El Salvador.

3. Países de buena o media calidad institucional que deberían mejorar la calidad de sus instituciones de mercado: Uruguay e islas caribeñas.

4. Países de mediana a pobre calidad institucional que deberían mejorar ambas cosas, pero principalmente sus instituciones políticas: México, Paraguay, Honduras, República Dominicana, Nicaragua y Guatemala.

5. Países de mediana a pobre calidad institucional que deberían mejorar ambas cosas, pero principalmente sus instituciones de mercado: Brasil, Argentina y Ecuador.

6. Países con gran necesidad de realizar profundas mejoras en ambas: Bolivia, Haití, Cuba y Venezuela.