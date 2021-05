Wanda Nara.

En más de una oportunidad, Wanda Nara manifestó en sus redes sociales su preocupación por el avance de la pandemia del coronavirus y las nuevas sepas que surgieron en los últimos meses. Y luego de mucho desearlo, puso recibir la vacuna contra el Covid-19 en París. "Hoy fue mi turno . Deseo con todo mi corazón que todos puedan vacunarse lo antes posible y que mi país, la Argentina, supere pronto esta terrible situación que tan triste nos tiene a todos", escribió la mediática junto a una imagen con la que capturó el proceso de inoculación.

Hace tiempo que la rubia se instaló en Francia junto a su marido, Mauro Icardi, para acompañarlo mientras se desempeña como delantero en el Paris Saint-Germain, con Francesca e Isabella, las nenas del matrimonio, y Valentino, Benedicto y Constantino, los hijos que ella tuvo con Maxi López. Y en el último año tuvo fuertes enfrentamientos mediáticos con López por el cuidado de los nenes ante la pandemia.

El primer cruce surgió cuando a fines de marzo de 2020, el futbolista se enojó con su ex por llevar a sus hijos a Lombardía, Italia, que era uno de los principales focos de contagios. “Me gustaría saber bajo qué criterio rompes una cuarentena de una pandemia, donde a todo el mundo se le pide no salir, y exponés a nuestros hijos a un viaje de un país al otro. Te movés y te vas al epicentro del contagio en Italia, sin que te importen las consecuencias”, reclamó el deportista a través de sus redes.

Y en septiembre, volvieron a enfrentarse públicamente luego de que Icardi y varios de sus compañeros de club dieran positivo en coronavirus en medio de unas vacaciones en Ibiza. “Estoy indignado, es una inconsciente esta mujer por lo que hace. Tengo dos hijos que dieron positivo porque ella no termina de entender. Le dije que no tenía que ir a Ibiza, todos los que van allá vuelven contagiados, pero es la incoherencia de una madre. Si no lo entiende ella, ¿quién más podría entenderlo?”, expresó el futbolista, en diálogo con "LAM", pero rápidamente la empresaria salió a desmentirlo: “Estamos todos bien. Mi resultado es negativo, como el de los niños, nuestro estado es bueno. Gracias por tanto amor y preocupación”.