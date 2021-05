Génesis Altamirano, joven desaparecida.

Una adolescente de 15 años permanece desaparecida desde el jueves pasado en la localidad bonaerense de Villa Fiorito, en el partido de Lomas de Zamora, al sur del conurbano. La chica, llamada Génesis Altamirano, es intensamente buscada por policías, familiares y amigos en esa zona del sur del conurbano.

La adolescente salió de su casa el jueves pasado, cerca de las 14:00 y según familiares, le dijo a sus padres que iba a la casa de sus abuelos, situada en Miró al 1.500, cerca de la autopista Presidente Perón, ex Camino Negro. Desde entonces, la familia no se puede comunicar con el teléfono celular de Génesis, que permanece apagado, aunque su madre, Ana, reveló que amigas recibieron mensajes suyos, sobre los cuales duda si en realidad los emitió su hija.

Génesis tiene piel trigueña, cabello oscuro y ojos marrones, mientras que según su madre, aparentemente llevaba un pantalón blanco, una campera negra y un barbijo de color rosa.

Ana contó que la última vez que vio a su hija, alrededor de las 13:00 del jueves, la chica le contó que iba a ir a lavar ropa a la casa de su abuelo.

"Como no venía, la llamamos al celular, no respondió, la buscamos en la casa de una amiga y no venía", expresó la mujer en declaraciones televisivas, mientras reclamaba la aparición de la chica acompañada por vecinos y familiares. Según Ana, Génesis "nunca se había ido así, no era de salir mucho, iba de compras y volvía enseguida".

No obstante, la mujer admitió que notó un cambio de conducta a partir de que le compró un celular: "Estaba distinta", dijo al respecto. Ana utilizó el medio de comunicación para intentar hablarle a su hija y pedirle que vuelva a casa: "No le vamos a decir nada, vamos a hablar bien", aseguró.

Las personas que tengan información sobre el paradero de Génesis pueden llamar en forma anónima al teléfono 134 o al celular de la madre, 11-3036-5162.