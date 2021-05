Vamos a hablar a calzón quitado. Y con datos. Trataré de hacerlo sin corrección política. Lo que se denomina "políticamente correcto" es una mordaza a la verdad y a la libertad de expresión.

Comencemos. Esto es geopolítica. Y en geopolítica no hay ni buenos ni malos, hay intereses. El título de este artículo lo señala claro, España está siendo invadida y Europa también (ya lo decía Oriana Fallaci cuando hablaba de Eurabia y la criticaron con tanta violencia que algunos le desearon el cáncer que fue justamente la causa de su muerte). Desde hace años ocurre esto, producto de la actitud irresoluta y cobarde de los dirigentes europeos que toman decisiones alejadas de lo que desea la ciudadanía, a lo que se suma un falso buenismo que ha hecho que el Viejo Continente "compre" problemas que no son suyos.

Lo que ha sucedido en las Comunidades Autónomas españolas de África no es nuevo. La presión de Marruecos sobre estos territorios no es de ahora y ha sido constante.

Los medios de comunicación señalan el tema de los inmigrantes ilegales que trataron de entrar, empeñándose en llamarlos migrantes. Las palabras cuentan, no son migrantes, ni los que van a Europa ni los que van a los Estados Unidos. Son inmigrantes ilegales. Y detrás de ellos hay mafias y ONGs. También es verdad que muchos buscan una vida mejor, con lo cual esta circunstancia es aprovechada por ciertos factores de poder y luego pasa lo que vemos de forma cotidiana. Muchos países lo han usado como carta de negociación, Turquía por ejemplo, que recibe dinero de la UE para no "abrir las puertas" y que se produzca una avalancha humana hacia el oeste. Y te lo dicen en la cara. Erdogán cuando quiere decir algo no da muchas vueltas. Y Europa baja la cabeza. Están muy aburguesados, solo el hambre crea valientes.

El tema humanitario se muestra en los canales de la televisión internacional, la tragedia humana enternece al ciudadano común. Como no puede ser de otra manera. Pero los factores de poder, que tienen todo esto muy estudiado, sobre todo grandes inversoros (el término no es mio pero es brillante) que se presentan ante el mundo como filántropos y que lo usan como un elemento de geopolítica. Es la guerra por otros medios. La guerra no tiene por qué ser abierta en campos de batalla. Y miles de ciudadanos desdichados son usados como soldados ocasionales. Pero entre los desdichados se mezclan los infiltrados.

Marruecos siempre ha sido el enemigo de España. Y el Magreb es uno de los lugares donde se juegan fuerte los intereses. También está Francia, los Estados Unidos, los islamistas, solo para mencionar a algunos.

Desde que Marruecos dejó de ser un protectorado español (el norte) y francés (el sur) nunca detuvo sus deseos de expansión, de crear el Gran Marruecos. Siguió en 1975 con la Marcha Verde hacia el Sáhara Español, en ese entonces provincia española. Y esa marcha no se hizo con ejércitos sino con civiles portando banderas. Frente a ellos estaban los legionarios españoles, de los mejores combatientes a nivel mundial y que podrían haber vencido a la invasión. Pero recibieron otras órdenes. Parece ser que los civiles marroquíes no lo eran tanto sino que en realidad eran militares marroquíes vestidos como civiles. Finalmente Mauritaria y el Marruecos del rey Hasan II se repartieron el territorio rico en fosfatos. El primero no aguantó los ataques del Frente Polisario (que busca la independencia del Sáhara) y se retiró; con lo cual todo quedó para Rabat.

En los últimos meses hubo una llegada importante de pateras con marroquíes a las Islas Canarias (que obviamente ambiciona el rey Mohamed VI) que alarmó a las autoridades del archipiélago. Y no tenían cara de famélicos.

Días atrás le tocó el turno a Ceuta (Melilla también está en la mira). La policía marroquí solo abrió las puertas y todos pasaron, también lo aprovecharon otros ciudadanos del África negra (subsaharianos) que acampan en los bosques cercanos pero que están controlados por las autoridades marroquíes (cuando quieren).

Los números varían, pero entraron entre 6.000 y 10.000. Oficialmente se habla de 8.000, de los cuales la mayoría, menos los menores, fueron devueltos. Parece ser que esta invasión se produjo porque en España está hospitalizado el líder del Frente Polisario que fue llevado a la península en un avión argelino. Aunque Marruecos no necesita razón alguna para seguir molestando, además está envalentonado por la decisión de los Estados Unidos de reconcerle la soberanía sobre el Sáhara, lo que es ilegal. Eso lo hizo Trump (una verdadera puñalada por la espalda a un aliado). Será por eso que firmó un tratado con Israel. Y ahora el olvidadizo de Biden le reiteró el apoyo.

Este tema ha recalentado aún más el enfrentamiento entre figuras políticas españolas. En Ceuta, Abascal fue ensalsado. Pedro Sánchez abucheado (se lo merece y se lo ganó). Los juegos políticos son muy interesantes (digo interesantes para no escribir una palabrota) y no se le escapan a nadie (a nadie que no esté espabilado). Por ejemplo el tema de Ucrania y la "actitud denodada y abnegada" de los Estados Unidos y de la Otan de defender a este país frente a Rusia. ¡Hipócritas!

Criticas a Rusia por movilizar a sus tropas ¡dentro de su territorio; no importa si estaban cerca de la frontera de Ucrania, es su territorio! Pero lo gracioso es que UCRANIA NO PERTENECE A LA OTAN.

¿Será tal vez la cuestión del North Stream y la venta de gas a Alemania que preocupa a Estados Unidos porque ellos no lo podrán hacer y los rusos si? Pero Blinken, UCRANIA NO PERTENECE A LA OTAN, y su país le reconoce soberanía Marruecos sobre el Sáhara CUANDO ESO ES ILEGAL.

Blinken, su país tiene dos bases en España, país occidental como el suyo, pero su gobierno (igual que el de Trump) apoya a Marruecos. Ceuta y Melilla, dos territorios de un país aliado de los EE.UU no ESTÁN ALCANZADOS POR LA PROTECCIÓN DE LA OTAN.

Menos mal que las Islas Canarias sí lo están. La Unión Europea salió a dar su posición sobre este tema afirmando que "Ceuta es una frontera europea". La Comisaria de Interior Ylva Johansson afirmó que "las fronteras de España son las de Europa y todos aquellos que entraron en territorio español pero sin cumplir las condiciones legales debían ser devueltos a Marruecos". Cosa que ocurrió.

Ahora bien, cuando se recibe el "apoyo" de Europa, no sé si tranquilizarme o preocuparme más. Conociendo al monarca de Rabat no sería nada raro que esté planeando algún tipo de Marcha Verde sobre Ceuta y Melilla. ¡Ah! quiero recordar que el Gran Marruecos incluye a Andalucía. Parece ser que el tirano de Rabat añora el año 711. Los españoles (por lo menos algunos) no hay olvidado que se necesitaron 780 años para expulsar al infiel.

Pero hay más. Se ha sabido que el Rey Emérito Juan Carlos I consideró en algún momento ceder la soberanía de Melilla a Marruecos en 1979 y a Ceuta colocarla bajo una forma de protectorado internacional pero en el cual el propio Marruecos tendría voz y voto. Aparentemente Juan Carlos había pactado de forma secreta con Hasán II la entrada de la Marcha Verde en el Sáhara Español.

Un verdadero acto de traición. Negociar como si fuera un rey medieval donde el territorio es de su propiedad. Error grave Majestad, el territorio nacional es del pueblo al igual que la Corona pertenece al pueblo.

Pero no fue solo este caso. La izquierda ha señalado en varias ocasiones que estaría de acuerdo en "devolver" a Marruecos esta dos ciudades. ¿Pero cómo se le devuelve a Marruecos algo que NUNCA le perteneció? Siempre lo he dicho, España está llena de traidores. Lamentablemente esta actitud traidora se ve en muchos países hispanos.

Último dato, el Sáhara es uno de los territorios bajo supervisión del Comité de Descolonización de la ONU, lo meciono por si la diplomacia de los EE.UU no se enteró al igual que el desmemoriado de Biden. Además la soberanía en ese territorio no se le reconoce a Marruecos.

Una nación (cualquier nación en el mundo) es una continuidad histórica y esa permanencia en el tiempo depende de su pueblo, para mantener sus intereses y su soberanía; que no se declaman, se ejercen por las buenas o por las malas.

*Por Manuel Castro

Periodista de Canal 26