Alberto Fernández y López Obrador.

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que la producción de lotes de vacunas Astrazáneca que serán enviadas en las próximas semanas desde México a la Argentina "representa la independencia de poder tener nuestras vacunas", en referencia a los países de América latina y el Caribe y las dificultades que sufre la región para acceder a este recurso fundamental para inmunizar contra el coronavirus e impedir que sigan creciendo los contagios y los fallecidos.





El jefe de Estado hizo esta declaración al mantener una videoconferencia con su homólogo de México, Andrés Manuel López Obrador, en la que se anunció el próximo envío de "lotes" de vacunas AstraZeneca que producen en forma conjunta la Argentina y México, pero cuya elaboración final depende del país del norte americano.





Ayer, la Argentina recibió las primeras 843.600 dosis de vacunas AstraZeneca desde Miami, en un vuelo operado por Latam Cargo Colombia, una partida de vacunas que terminaron de producirse en la ciudad estadounidense de Albuquerque, estado de Nuevo México.





"Se están produciendo lotes suficientes de vacunas AstraZeneca para enviar a la Argentina, así como a otros países de América latina y Caribe", confirmó en este marco López Obrador, prometiendo así continuidad a la llegada de dosis que comenzó ayer.

Your browser does not support the video element.

En este marco, López Obrador se comprometió a trabajar "siempre en forma coordinada y solidaria" con el Gobierno de Alberto Fernández, a quien destacó como "una buena persona" y un "buen Presidente" que "merecen los argentinos".

Noticias relacionadas





López Obrador destacó también que fue iniciativa del presidente Alberto Fernández en noviembre elaborar en forma conjunta con su país esta vacuna, cuyos principios activos desarrolla la Argentina para luego completarse la fabricación en México y, desde allí, proveer a la región.





Alberto Fernández destacó que el desarrollo de la vacuna de Oxford-AstraZeneca es fruto del "trabajo y el esfuerzo de científicos y trabajadores de la Argentina y México", que hoy permite "anunciar esto", en referencia al envío de vacunas AstraZeneca que, dijo, "representa la independencia de poder tener nuestras vacunas" ante la dificultad que el mundo impone para la adquisición de dosis.





“Estamos celebrando una fecha patria en nuestro país y el acuerdo que hicimos va a permitir que tengamos vacunas para nuestros hermanos latinoamericanos”, dijo Fernández, al tiempo que agregó que habló con el presidente de Francia sobre la dificultad de producir vacunas.





Dijo también que recibía el anuncio con “mucha alegría" porque representa "la posibilidad de tener nuestra vacuna para combatir este virus maldito", y agregó: "Celebro poder hacerlo contigo. Es casi la imagen perfecta, dos pueblos hermanados que se comprometen del mismo modo con los pueblos a los que representan”.





De esta manera, se informó sobre la producción de vacunas de AstraZeneca-Oxford realizadas a partir del convenio celebrado entre esa compañía farmacéutica y laboratorios de los dos países, como también de la llegada de más dosis a la Argentina.





La videoconferencia se realizó en el marco de "las mañaneras de AMLO”, como se conocen a las conferencias de prensa que todas las mañanas brinda el Presidente mexicano.