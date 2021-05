Santiago Cafiero, AGENCIA NA

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró que la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, "busca titulares en los diarios porque sólo piensa en las próximas elecciones".

El ministro coordinador defendió la gestión del Gobierno en la búsqueda de vacunas y rechazó las críticas que hizo la referente opositora respecto al fracaso de las negociaciones con el laboratorio Pfizer.

"Va a tener que responder en la Justicia lo que dice en los medios. Ahí se cruzó un límite y como dice el Presidente (Alberto Fernández) no tiene que ver con un agravio personal, sino con continuar con esta idea de generar más miedo a aquel que tiene miedo, seguir generando incertidumbre y mentir permanentemente", sostuvo el funcionario nacional.

En declaraciones radiales, el dirigente del Frente de Todos consideró que con sus dichos la ex ministra de Seguridad "busca provocar titulares de diario, porque sólo piensa en las próximas elecciones".

"Es muy distinto a lo que está pensando nuestro espacio político, que es en salvar vidas", lanzó Cafiero.

Por otra parte, el jefe de Gabinete se refirió a la decisión de imponer un confinamiento estricto ante el incremento de contagios de coronavirus: "Algunas medidas el Gobierno las tomó acompañado y otras con muy poco acompañamiento y cuando eso sucede, los controles no se ejercen, no hay fiscalización, entonces esas acciones no cumplen el resultado que se esperaba", expresó.

"A partir de la semana pasada se encontró un camino de más acuerdo y consenso político con respecto a la estrategia sanitaria que el país debe llevar adelante", destacó.