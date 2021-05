Incidentes en Rosario por marcha anticuarentena

Las fuerzas de seguridad detuvieron en Rosario a casi 30 manifestantes en una marcha convocada frente al Monumento a la Bandera en contra del confinamiento dispuesto por el Gobierno nacional.

Además, la policía tuvo que utilizar balas de goma para dispersar y desalojar a los manifestantes.

La movilización de protesta en Rosario fue convocada a través de redes sociales por "Médicos por la Verdad Argentina", una agrupación que se opone a las medidas restrictivas del Gobierno para frenar la circulación del coronavirus.

Mientras la tensión en Rosario continuaba entre policías y manifestantes que se resistían a desalojar el lugar, se sucedían concentraciones en diversos puntos del país.

En el Obelisco se reunían decenas de manifestantes y de a poco iba llegando más gente, mientras que también se registraban protestas en Belgrano, Caballito y otros barrios porteños, además de una marcha frente a la residencia presidencial de Olivos.

En el interior del país, también había marchas en Bariloche y Córdoba, entre otras ciudades.